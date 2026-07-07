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Іспанія та Португалія визначили ще одного учасника 1/4 фіналу Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Іспанія та Португалія визначили ще одного учасника 1/4 фіналу Чемпіонату світу
Іспанія та Португалія не порадували вболівальників результативною грою
фото: Getty Images

Іспанія продовжує боротьбу за перемогу на світовій першості

Сьогодні, 7 липня 2026 року, національна команда Португалії на арені «AT&T Стедіум» в американському Арлінгтоні протистояла збірній Іспанії у рамках 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Португалія розпочала турнір сенсаційною нічиєю зі збірною ДР Конго (1:1). Забитим м'ячем у цьому поєдинку відзначився хавбек Жуан Невеш. Далі команда Роберто Мартінеса розтрощили Узбекистан (5:0). Форвард Роналду оформив дубль, а оборонець Мендеш і нападник Леан підтримали його заспів своїми голами. Ще один м'яч – автогол воротаря Нематова. У фінальному турі групового етапу португальська команда розписала нічию з Колумбією (0:0). У рамках 1/16 фіналу португальці вибили збірну Хорватії (2:1) завдяки голам Роналду (пенальт) та форварда Рамуша.

Натомість збірна Іспанії досі залишається без пропущених м'ячів. На старті групового етапу «Фурія Роха» несподівано втратила очки зі збірною Кабо-Верде (0:0). Та далі підопічні де ла Фуенте розгромила Саудівську Аравію (4:0). Голами відзначилися нападник Ямаль та форвард Оярсабаль (двічі). Ще один м'яч – автогол оборонця аравійців Тамбакті. У фінальному турі піренейці здолали збірну Уругваю (1:0). Хавбек Баена оформив єдиний гол. А в першому раунді плейоф Іспанія розгромила збірну Австрії (3:0). Забиті м'ячі до свого активу записали Оярсабаль (дубль) та оборонець Порро.

Хід гри

Іспанія діяла активніше у першому таймі та більше контролювала м'яч. Мікель Оярсабаль пробив поруч зі стійкою, а невдовзі Діогу Кошта двічі врятував португальців після ударів Ламіна Ямала та Алекса Баени.

Найкращий шанс забити до перерви виник на 41-й хвилині у португальців, коли після потужного пострілу Нуну Мендеша та рикошету м'яч поцілив у поперечину.

Після відновлення гри команди певний час діяли обережно й майже не турбували воротарів небезпечними ударами. Іспанці продовжували володіти ініціативою, а після паузи на водопій Ламін Ямал небезпечно виконав штрафний удар.

Долю зустрічі вирішив епізод у компенсований час. На 90+1-й хвилині іспанці швидко розіграли стандартне положення: Ферран Торрес тонкою передачею вивів Мікеля Меріно на ударну позицію, а той бездоганно пробив у ближній кут, принісши своїй команді мінімальну перемогу – 1:0.

Португальці мали кілька шансів, щоб зрівняти рахунок, але не використали їх.

Отже, збірна Іспанії вийшла до 1/4 фіналу мундіалю.

Чемпіонат світу 2026. 1/8 фіналу

Іспанія – Португалія 1:0 (0:0)

  • Голи: Меріно (90+1) 

Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут. 

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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