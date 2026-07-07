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Тролінг Трампа і ФІФА? Збірна Бельгії зробила оригінальний допис у соцмережах після розгрому США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Тролінг Трампа і ФІФА? Збірна Бельгії зробила оригінальний допис у соцмережах після розгрому США
Трамп зізнався, що особисто дзвонив президентові ФІФА Інфантіно щодо дискваліфікації Балогуна
фото: Getty Images

Перед матчем із бельгійцями збірна США отримала неочікувану допомогу від ФІФА

В офіційних акаунтах збірної Бельгії у соціальних мережах оригінальний допис після розгромної перемоги над США у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

«Скасуйте це», – йдеться у дописі збірної Бельгії з фото нападаючого Ромелу Лукаку після четвертого гола у ворота американців.

Нагадаємо, що перед матчем із бельгійцями збірна США отримала неочікувану допомогу від ФІФА, дисциплінарний комітет якої призупинив дискваліфікацію найкращого бомбардира команди Фоларіна Балогуна.

Це викликало шквал критики на адресу ФІФА – особливо з огляду на те, що президент США Дональд Трамп зізнався: він особисто дзвонив президентові ФІФА Джанні Інфантіно з цього питання.

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

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Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут. 

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.

Теги: Дональд Трамп НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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