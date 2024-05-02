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Зеленський призначив очільника Костянтинівської МВА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський призначив очільника Костянтинівської МВА
Горбунов декілька місяців виконував обов’язки начальника Костянтинівської МВА
скріншот з відео

Сергій Горбунов офіційно став начальником Костянтинівської міської військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Горбунова начальником Костянтинівської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області. Про це йдеться в розпорядженні №49/2024-рп.

«Призначити Горбунова Сергія Миколайовича начальником Костянтинівської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Зеленський звільнив начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Олексія Рослова. Зокрема, Горбунов, як перший заступник Рослова, виконував обов’язки начальника Костянтинівської МВА.

Олексія Рослова призначили начальником МВА 10 квітня 2022 року. До цього він очолював Бахмутську районну державну адміністрацію, а в квітні 2022 року Олексія Рослова звільнили.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський утворив дев’ять міських, сільських і селищних військових адміністрацій у Донецькій області.

Раніше президент України Володимир Зеленський вирішив створити Вараську міську військову адміністрацію в Рівненській області.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у восьми населених пунктах Запорізької області та призначив їх очільників.

Теги: Володимир Зеленський Донеччина президент

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