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Став відомий склад збірної Грузії з баскетболу на гру проти України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Став відомий склад збірної Грузії з баскетболу на гру проти України
Всі лідери збірної Грузії мають намір зіграти проти України
фото: ФІБА

Україна з Грузією проведе поєдинок 2 липня

Збірна Грузії з баскетболу розпочала підготовку до кваліфікаційного турніру чемпіонату світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команду під керівництвом сербського фахівця Александара Джикича чекають два завершальні матчі першого кваліфікаційного раунду: 2 липня – з Україною (у Латвії) та 5 липня – з Іспанією (у Тбілісі). Хоча путівка до наступного групового етапу для грузинів уже забезпечена, перемоги в цих зустрічах все одно мають велике значення: набрані тут очки перейдуть у другий раунд, де команди зіграють ще 6 матчів, і саме за сумою результатів визначатиметься, хто здобуде путівку на чемпіонат світу.

21 червня грузини вирушили до латвійського міста Юрмала, де залишаться до 29 червня. За підсумками тбіліського збору головний тренер грузинів обрав 14 гравців для поїздки до Латвії:

Склад збірної Грузії

  • Раті Андронікашвілі («Альфтанес», Ісландія)
  • Гіоргі Очхікідзе (СК «Батумі»)
  • Лука Алавідзе (СК «Кутаїсі»)
  • Дуда Санадзе («Palmer Basket», Іспанія)
  • Сандро Санадзе (СК «Маргветі»)
  • Гіоргі Кобахідзе (СК «Маргветі»)
  • Кахабер Джинчарадзе (СК «Кутаїсі»)
  • Александре Февадзе (СК «ТДУ»)
  • Бека Бурджанадзе («Гранада», Іспанія)
  • Гіоргі Корсантія («Гіпускоа Баскет», Іспанія)
  • Александре Мерквіладзе («Остенде», Бельгія)
  • Гіоргі Турдзіладзе (СК «ТДУ»)
  • Вілі Ісіані (СК «Руставі»)
  • Гога Бітадзе («Орландо Меджик», НБА)

Капітан збірної Торніке Шенгелія приєднається до команди після завершення фінальної серії чемпіонату Іспанії. Ця серія триватиме щонайменше до 24 червня, однак протистояння Барселони та Валенсії може розтягнутися й до 28-го числа. Сандро Мамукелашвілі перебуває в Канаді й, як і натуралізований американський захисник Маркіз Рід, приєднається до збірної безпосередньо в Латвії.

Перед офіційними матчами команда проведе дві товариські зустрічі:

  • 24 червня (Юрмала): Грузія – Ангола
  • 28 червня (Рига): Грузія – Латвія

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

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