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«Я закохалася в нього без пам'яті». Експерша ракетка світу розповіла, як втратила €36 млн

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Я закохалася в нього без пам'яті». Експерша ракетка світу розповіла, як втратила €36 млн
Санчес Вікаріо завершила кар'єру у 2002 році

Санчес Вікаріо та її ексчоловік були визнані винними у приховуванні активів

Колишня перша ракетка світу іспанка Аранча Санчес Вікаріо розповіла, що втратила 36 млн євро після того, як довірила фінансові справи своєму чоловікові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Vanguardia.

«Я присвятила себе грі у теніс, я ніколи не займалася своїми справами, бо не знала, як це робити. Я довіряла йому, бо він був батьком дітей. Я закохалася в нього без пам'яті, і він виявився зовсім не тією людиною, якою я його вважала», – сказала Санчес Вікаріо.

Раніше El País повідомляла, що Санчес Вікаріо та її ексчоловік були визнані винними у приховуванні активів, щоб ухилитися від виплати боргу банку Люксембургу у розмірі €6,1 млн. Суд Барселони засудив їх до умовного тюремного ув'язнення та зобов'язав виплатити компенсацію у €6,6 млн.

Зазначається, що після розлучення саме на Санчес Вікаріо залишилася основна фінансова відповідальність. Крім того, американські суди відмовили тенісистці у поверненні майже €30 млн, які належали їй до шлюбу, через що вона практично повністю втратила свої накопичення.

54-річна Санчес Вікаріо завершила кар'єру у 2002 році. Іспанка виграла 29 турнірів WTA в одиночному розряді. Тричі вона перемагала на Відкритому чемпіонаті Франції, один раз – на Відкритому чемпіонаті США.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: теніс

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