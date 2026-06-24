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Кваліфікація до Чемпіонату світу: визначилося місце України в оновленому Рейтингу сили ФІБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Кваліфікація до Чемпіонату світу: визначилося місце України в оновленому Рейтингу сили ФІБА
Чоловіча збірна України зберегла за собою 18-ту позицію Power Rankings
фото: ФІБА

Україна продовжує боротьбу за потрапляння на світову першість з баскетболу

ФІБА опублікувала п’ятий випуск Power Rankings європейської кваліфікації до Чемпіонату світу 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Чоловіча збірна України зберегла за собою 18-ту позицію Power Rankings, залишившись на тому ж місці, що й у попередній версії рейтингу.

Суперники збірної України по групі А в Power Rankings

Іспанія зберегла за собою третє місце, Грузія втратила дві сходинки та опустилася на 25-те місце, а Данія залишилася на 30-й позиції

Позиції команд групи А у Smart Power Rankings:

  • Іспанія – 3-тє місце
  • Україна – 18-те місце
  • Грузія – 25-те місце
  • Данія – 30-те місце

Топ-10 Smart Power Rankings ФІБА:

  1. Туреччина
  2. Франція
  3. Іспанія
  4. Сербія
  5. Польща
  6. Німеччина
  7. Хорватія
  8. Литва
  9. Греція
  10. Італія

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

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