Кваліфікація до Чемпіонату світу: визначилося місце України в оновленому Рейтингу сили ФІБА
Україна продовжує боротьбу за потрапляння на світову першість з баскетболу
ФІБА опублікувала п’ятий випуск Power Rankings європейської кваліфікації до Чемпіонату світу 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Чоловіча збірна України зберегла за собою 18-ту позицію Power Rankings, залишившись на тому ж місці, що й у попередній версії рейтингу.
Суперники збірної України по групі А в Power Rankings
Іспанія зберегла за собою третє місце, Грузія втратила дві сходинки та опустилася на 25-те місце, а Данія залишилася на 30-й позиції
Позиції команд групи А у Smart Power Rankings:
- Іспанія – 3-тє місце
- Україна – 18-те місце
- Грузія – 25-те місце
- Данія – 30-те місце
Топ-10 Smart Power Rankings ФІБА:
- Туреччина
- Франція
- Іспанія
- Сербія
- Польща
- Німеччина
- Хорватія
- Литва
- Греція
- Італія
Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.
Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки
Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)
- Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.
У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.
Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
- Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
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