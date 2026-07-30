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Возінья не зможе грати за новий клуб: стало відомо, як уникнути проблеми

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Возінья не зможе грати за новий клуб: стало відомо, як уникнути проблеми
Возінья пропускає гол від Ліонеля Мессі в матчі ЧС-2026
фото: Getty Images

Воротар збірної Кабо-Верде нещодавно перейшов у «Коло-Коло»

Воротар збірної Кабо-Верде Возінья не зможе виступати за нову команду – чилійський «Коло-Коло» під своїм прізвиськом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SportBible.

Справа в тому, що регламент чемпіонату Чилі вимагає, аби гравці виступали зі справжніми іменами та прізвищами на формі. Тож 40-річному голкіперу доведеться замінити своє прізвисько Возінья. У перекладі з португальської мови (Vozinha) воно означає «бабуся». Воротар Кабо-Верде зможе грати під своїм прізвищем Евора, або з подвійним варіантом Евора Діаш. Повне ім'я голкіпера сенсації ЧС-2026 Жозімар Жозе Евора Діаш.

Останнім клубом 40-річного воротаря був «Шавеш», що виступає у другому дивізіоні чемпіонату Португалії. Після завершення сезону 2025/26 Возінья покинув клуб і вже на Чемпіонаті світу 2026 виступав у статусі вільного агента.

Турнір став дебютним як для збірної Кабо-Верде, так і для самого Возіньї. 40-річний воротар провів на світовій першості всі чотири матчі команди, у двох з яких зберіг свої ворота «сухими», зокрема проти майбутніх чемпіонів світу Іспанії (0:0). Завдяки його грі Кабо-Верде сенсаційно вийшло до плейоф, де лише в додатковий час поступилося Аргентині.

За підсумками турніру вболівальники включили Возінью до символічної збірної чемпіонату світу за версією ФІФА. Виступ Возіньї на мундіалі відзначили і в найтитулованішому чилійському клубі «Коло-Коло» (34 рази виграв чемпіонат Чилі), де воротар і продовжить свою клубну кар'єру.

Возінья розпочав професійну кар'єру на батьківщині в Кабо-Верде, після чого виступав за клуби Анголи, Молдови, Португалії, Кіпру та Словаччини. Найдовше воротар захищав кольори кіпрського АЕЛа, з яким у 2019 році виграв Кубок Кіпру. За національну збірну Кабо-Верде він дебютував у 2012 році та провів 94 матчі.

Нагадаємо, члени Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) цього тижня проведуть екстрену нараду через ініціативу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) щодо продажу частки комерційних прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.

Зазначається, що дії президента ФІФА Джанні Інфантіно викликали нову хвилю обурення в УЄФА. Члени УЄФА можуть вдатися до бойкоту чемпіонатів світу, якщо Інфантіно не відмовиться від своїх намірів.

Раніше УЄФА відреагував на матеріал видання The Times, яке оприлюднило плани ФІФА щодо створення комерційної організації з метою продавати частки у чоловічому та жіночому мундіалях приватним інвесторам.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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