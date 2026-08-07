Російська чемпіонка світу з фітнесу впала в кому під час операції зі збільшення грудей
51-річна спортсменка знепритомніла під час введення внутрішньовенного наркозу
Чемпіонка Росії з атлетичного фітнесу, бронзова призерка Чемпіонату Європи та чемпіонка світу з атлетичного фітнесу в парному позуванні Анна Серьогіна впал в кому під час операції зі збільшення грудей. Про це повідомляють російські пропагандисти, інформує «Главком».
Зазначається, що 51-річна спортсменка знепритомніла під час введення внутрішньовенного наркозу. Реанімаційні заходи не допомогли – вона впала в кому.
Раніше Серьогіна вже робила операцію зі збільшення грудей – у неї утворилася серома (скупчення рідини навколо імпланту). Медики намагалися виправити ситуацію.
Пізніше стало відомо, що 51-річна спортсменка все ж прийшла до тями та перебуває у стані середньої тяжкості.
Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.
Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.
🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.
In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG
Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.
Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.
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