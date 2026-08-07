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Тайсон назвав боксера, який завдасть Усику першої поразки

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Тайсон назвав боксера, який завдасть Усику першої поразки
Майк Тайсон назвав боксера, який здатен завдати першої поразки Олександру Усику
фото: скрин з відео

Легендарний американець порадив 29-річному Давіду Бенавідесу піднятися у категорію українця

Легендарний американський боксер Майк Тайсон вважає, що чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Бенавідес здатний вже зараз завдати першої поразки українцю Олександру Усику. Як пише «Главком» , про це він заявив в інтерв'ю журналу The Ring, коментуючи можливий бій між спортсменами.

На думку Тайсона, Бенавідесу варто піднятися до надважкої вагової категорії, щоб провести поєдинок з Усиком. Він переконаний, що така зустріч стала б однією з найяскравіших у сучасному боксі.

«Бій Бенавідес – Усик став би чудовим видовищем. Бенавідесу варто перейти у надважку вагу. Вони обидва швидкі та розумні боксери, але Бенавідес молодший і завдає більше комбінацій та ударів. У цьому поєдинку я поставив би на Девіда, хоча Усик, звісно, неймовірний боксер», – заявив Тайсон.

Тайсон пояснив свій вибір різницею у віці між спортсменами. Олександру Усику нині 39 років, тоді як Девіду Бенавідесу – 29. На думку американця, молодість і висока інтенсивність роботи в ринзі можуть стати вирішальними факторами у можливому поєдинку.

Зазначимо, що ідея проведення поєдинку між Усиком та Бенавідесом виникає не вперше. Так, раніше авторитетний спортивний журналіст Майк Коппінджер повідомляв, що голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх також зацікавлений в організації цієї зустрічі. За оцінками експертів, такий бій потенційно може стати одним із наймасштабніших і найприбутковіших у надважкій вазі за останні три десятиліття.

Втім, сам Бенавідес раніше неодноразово заявляв, що поки не планує повноцінний перехід до надважкої ваги. За його словами, наразі він хоче зосередитися на захисті своїх титулів у напівважкій та першій важкій вазі, а можливість виступів серед надважковаговиків може розглянути лише в майбутньому.

Олександр Усик залишається непереможеним на професійному ринзі. Після останніх рішень щодо чемпіонських поясів українець заявив, що планує провести ще один бій, який називає своїм «останнім танцем». Ім'я наступного суперника офіційно поки не оголошене.

Нагадаємо, Олександр Усик нещодавно заявив, що не планує балотуватися на посаду президента України, попри те, що вже увійшов до п'ятірки потенційних кандидатів у соціологічних опитуваннях. За словами боксера, наразі він не бачить себе в політиці та зосереджений на інших проєктах, зокрема роботі першим віцепрезидентом ФК «Полісся». Водночас Усик підтвердив, що його професійна кар'єра добігає кінця, а прощальний бій може відбутися вже наприкінці цього або на початку наступного року.

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Теги: Майк Тайсон Олександр Усик бокс

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