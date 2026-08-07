Костюк здобула впевнену перемогу у третьому колі турніру WTA 1000 у Торонто

Костюк продовжує перемагати у Канаді

Українська тенісистка Марта Костюк упевнено пробилася до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Торонто. Про це повідомляє «Главком».

У третьому колі Костюк перемогла американку Медісон Кіз.

Хід гри

Перший сет розпочався у рівній боротьбі: тенісистки по черзі брали свої гейми, доки за рахунку 2:2 Костюк не виграла три поспіль. Подаючи на партію, українка зіткнулася з серйозним опором суперниці, однак зуміла довести сет до перемоги – 6:3.

У другій партії Марта повністю контролювала перебіг зустрічі. Вона виграла чотири гейми поспіль, дозволивши Кіз взяти лише один, і впевнено закрила матч із рахунком 6:1.

WTA 1000, Торонто. Третє коло

Марта Костюк (Україна) – Медісон Кіз (США) 6:3, 6:1

Також до 1/8 фіналу турніру також вийшла Еліна Світоліна, яка у своєму матчі впевнено переграла Анастасію Потапову.

Наступною опоненткою Костюк стане колишня перша ракетка світу Іга Швьонтек.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.