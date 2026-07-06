Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Підсумки пресконференції після матчу відбору Данія – Україна у відборі на Чемпіонат світу 2027

Реклама
Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Підсумки пресконференції після матчу відбору Данія – Україна у відборі на Чемпіонат світу 2027
Україна завершила перший етап з чотирма перемогами і двома поразками
фото: FIBA

Українська сторона розповіла про перебіг матчу і підбила підсумки ігрового вікна 

Чоловіча збірна України з баскетболу яскраво завершила перший етап відбору на Чемпіонат світу 2027, розгромивши на виїзді Данію з рахунком 69:99. Після матчу головний тренер Айнарс Багатскіс та один із лідерів збірної Олександр Ковляр розповіли, що стало ключем до успіху, чому команда важко розпочала зустріч та як оцінюють перспективи України перед наступним етапом відбору.

Відповіді Айнарса Багатскіса

Після впевненої перемоги над Данією головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс насамперед відзначив, що команда очікувала непростого поєдинку, попри підсумковий розгромний рахунок.

«Ми готувалися дуже серйозно. Можливо, це звучить трохи дивно, але ми очікували важкої гри, тому що непросто приїхати сюди через три дні після дуже якісного баскетболу та перемоги над такою сильною командою, як Грузія. Головними акцентами були правильні рішення в нападі та захист у швидкому переході, тому що збірна Данії дуже непередбачувана. Кожен із їхніх гравців, побачивши кошик, одразу йде в атаку. Саме це було для нас найважливішим. Перша чверть видалася непростою. Ми трохи «спали», але потім прокинулися і зробили свою справу», – сказав Багатскіс.

Окремо наставник пояснив, чому українці цього вечора реалізували більше триочкових кидків, ніж команда Данії, яка перед матчем вважалася одним із найнебезпечніших суперників саме завдяки дальнім спробам.

«Те, як Данія захищалася... Навіть якщо ви отримуєте лише половину заслону, у вас є кидок, який я називаю «50 на 50». Проти такого захисту триочковий був для нас простішим способом атакувати. Але більшість наших кидків були хорошими рішеннями. Саме на це я завжди можу розраховувати. Якщо команда приймає правильні рішення і знаходить якісні кидки, це завжди приносить результат», – зазначив головний тренер.

За словами Багатскіса, перелом у грі настав після того, як українські баскетболісти почали більш дисципліновано діяти в нападі та агресивніше працювати в обороні.

«Більшість очок Данії в першій половині були наслідком наших рішень у нападі. Ми приймали рішення 50 на 50 і обирали простіший шлях, а Данія дуже комфортно почувається у швидкому баскетболі. Починаючи з другої чверті ми стали грати розумніше, а також більш фізично й агресивно в захисті. Коли ти отримуєш зупинку в захисті, одразу можеш бігти вперед. Кілька разів ми саме так і зробили — швидко переходили в атаку, знаходили відкриті триочкові або легкі проходи. Думаю, всю другу чверть ми показували дійсно видовищний баскетбол», – підкреслив він.

Також тренер високо оцінив молодих гравців, які цього разу отримали більше ігрового часу, наголосивши, що вони поступово доводять свою готовність виступати за національну команду.

«Я завжди вважаю, що для людей, які розуміють баскетбол, найважливіше, щоб було зрозуміло, чому саме цей гравець знаходиться у збірній. У нас є дуже молоді хлопці. У попередні роки такого не було. Ми намагаємося їх розвивати, даємо їм шанс, і деякі з них навіть грають краще, ніж на клубному рівні. Але ще занадто рано робити висновки. Найважливіше, що вони хочуть грати, тренуватися, працювати та розвиватися», – сказав Багатскіс.

Після матчу також виникло запитання щодо відсутності на майданчику Артема Ковальова. Багатскіс не став розкривати деталей, зазначивши лише, що це внутрішня справа команди. «Була певна ситуація. Я не хочу про неї говорити. Те, що відбувається всередині команди та роздягальні, там і залишається», – відповів наставник.

Водночас тренер заспокоїв уболівальників щодо стану Святослава Михайлюка, який у другій половині матчу отримав ушкодження коліна. «Там була лише подряпина. Нічого серйозного», – лаконічно сказав Багатскіс.

Наприкінці пресконференції головний тренер підбив підсумки першого етапу кваліфікації, наголосивши, що головне завдання команда виконала.

«Найважливіше — ми кваліфікувалися до наступного раунду. Ми вийшли далі з хорошим балансом — дві перемоги та дві поразки. Ми програли Іспанії, а це означає, що наші суперники на другому етапі також гратимуть проти Іспанії та Грузії. Це була наша перша мета. В іншому — без коментарів. Ви бачили, що в кожному вікні склад трохи змінювався. Але найважливіше, що ми зробили це як команда», – підсумував Багатскіс.

Реклама. 21+

GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної – це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Збірну України разом із GGBET!

Відповіді Олександра Ковляра

Своєю чергою розігрувальник збірної Олександр Ковляр пояснив, що для нього особисті показники завжди відходять на другий план, якщо партнер проводить результативний матч.

«У мене коротка відповідь. Найкраще – коли я набираю 30 очок, а поруч є гравець, який теж набирає 30. Я бачу, коли у партнера йде гра, тому роблю все, щоб створювати моменти для нього або інших. Коли потрібно буде набирати самому – наберу. Я намагаюся бути гравцем, який може робити все й приносити максимальну користь команді. Сьогодні у Святослава пішла гра, цього було достатньо, і головне – ми перемогли», – зазначив Ковляр.

Ковляр також визнав, що, попри вихід до наступного раунду, команда досі згадує втрачену можливість у матчі проти Іспанії.

«Найголовніше – ми пройшли далі. Але я досі згадую матч проти Іспанії, який ми грали взимку. Було б добре зачепитися хоча б за одну перемогу в Ризі. Я вважаю, що ми на неї заслуговували. Але це баскетбол – ніколи не знаєш, як усе повернеться. Я просто радий, що всі здорові, ми успішно завершили це вікно і можемо рухатися далі», – резюмував баскетболіст.

Нагадаємо, що своїми думками щодо матчу з Данією поділився і розігрувальник збірної України Денис Лукашов

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: чемпіонат світу Збірна України Данія баскетбол тренер Олександр Ковляр Айнарс Баґатсікс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
4 липня, 06:47
Українські волейболісти зазнали невдачі
Волейбольна збірна України після двох сенсацій програла Болгарії у Лізі націй
28 червня, 16:12
У минулому сезоні Сандул в 28 матчах у складі «Київ-Баскета» набирав 5.3 очка
Ексцентровий «Київ-Баскета» продовжить карʼєру в «Харківських Соколах»
24 червня, 14:55
Уругвай вважався великим фаворитом цього матчу, але протягом 40 хвилин був у ролі наздоганяючої команди
Третя нічия за день! Уругвай і Саудівська Аравія розділили очки на Чемпіонаті світу 2026
16 червня, 03:06
Оборона Кабо-Верде виявилася непрохідною для команди Іспанії
Іспанія втратила очки з Кабо-Верде на Чемпіонаті світу 2026 Реклама
15 червня, 21:19
Австралія сенсаційно переграла Туреччину, яка вважалася фаворитом своєї групи
Від табору біженців до Чемпіонату світу 2026. Неймовірний шлях героя Австралії до мундіалю
15 червня, 01:46
Німеччина впевнено перемогла Кюрасао на Мундіалі
Вісім голів та відсутність сенсації. Німеччина розгромила Кюрасао у грі Чемпіонату світу
14 червня, 21:59
Учасникам схеми загрожує позбавлення волі терміном до п'яти років
Гонконг накрив масштабну схему з підробною атрибутикою Чемпіонату світу 2026
12 червня, 23:35
У грі з Ісландією Мессі відзначився голом з пенальті
Мессі вперше після отримання травми провів матч за Аргентину та забив гол
10 червня, 08:31

Новини

Підсумки пресконференції після матчу відбору Данія – Україна у відборі на Чемпіонат світу 2027
Підсумки пресконференції після матчу відбору Данія – Україна у відборі на Чемпіонат світу 2027
Норвегія з дублем Голанда вибила Бразилію на шляху в чвертьфінал Чемпіонату світу
Норвегія з дублем Голанда вибила Бразилію на шляху в чвертьфінал Чемпіонату світу
Бельгійська асоціація приголомшена рішенням ФІФА призупинити бан бомбардира збірної США
Бельгійська асоціація приголомшена рішенням ФІФА призупинити бан бомбардира збірної США
Федерація футболу Франції зібралася оскаржити жовту картку зірки збірної – ЗМІ
Федерація футболу Франції зібралася оскаржити жовту картку зірки збірної – ЗМІ
Трамп особисто вдячний. Білий дім виходив на ФІФА щодо зняття бану лідера збірної США
Трамп особисто вдячний. Білий дім виходив на ФІФА щодо зняття бану лідера збірної США
Ветеран збірної України з баскетболу Денис Лукашов: «Найважливіше сьогодні було здобути перемогу»
Ветеран збірної України з баскетболу Денис Лукашов: «Найважливіше сьогодні було здобути перемогу»

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну