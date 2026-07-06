Підсумки пресконференції після матчу відбору Данія – Україна у відборі на Чемпіонат світу 2027

Українська сторона розповіла про перебіг матчу і підбила підсумки ігрового вікна

Чоловіча збірна України з баскетболу яскраво завершила перший етап відбору на Чемпіонат світу 2027, розгромивши на виїзді Данію з рахунком 69:99. Після матчу головний тренер Айнарс Багатскіс та один із лідерів збірної Олександр Ковляр розповіли, що стало ключем до успіху, чому команда важко розпочала зустріч та як оцінюють перспективи України перед наступним етапом відбору.

Відповіді Айнарса Багатскіса

Після впевненої перемоги над Данією головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс насамперед відзначив, що команда очікувала непростого поєдинку, попри підсумковий розгромний рахунок.

«Ми готувалися дуже серйозно. Можливо, це звучить трохи дивно, але ми очікували важкої гри, тому що непросто приїхати сюди через три дні після дуже якісного баскетболу та перемоги над такою сильною командою, як Грузія. Головними акцентами були правильні рішення в нападі та захист у швидкому переході, тому що збірна Данії дуже непередбачувана. Кожен із їхніх гравців, побачивши кошик, одразу йде в атаку. Саме це було для нас найважливішим. Перша чверть видалася непростою. Ми трохи «спали», але потім прокинулися і зробили свою справу», – сказав Багатскіс.

Окремо наставник пояснив, чому українці цього вечора реалізували більше триочкових кидків, ніж команда Данії, яка перед матчем вважалася одним із найнебезпечніших суперників саме завдяки дальнім спробам.

«Те, як Данія захищалася... Навіть якщо ви отримуєте лише половину заслону, у вас є кидок, який я називаю «50 на 50». Проти такого захисту триочковий був для нас простішим способом атакувати. Але більшість наших кидків були хорошими рішеннями. Саме на це я завжди можу розраховувати. Якщо команда приймає правильні рішення і знаходить якісні кидки, це завжди приносить результат», – зазначив головний тренер.

За словами Багатскіса, перелом у грі настав після того, як українські баскетболісти почали більш дисципліновано діяти в нападі та агресивніше працювати в обороні.

«Більшість очок Данії в першій половині були наслідком наших рішень у нападі. Ми приймали рішення 50 на 50 і обирали простіший шлях, а Данія дуже комфортно почувається у швидкому баскетболі. Починаючи з другої чверті ми стали грати розумніше, а також більш фізично й агресивно в захисті. Коли ти отримуєш зупинку в захисті, одразу можеш бігти вперед. Кілька разів ми саме так і зробили — швидко переходили в атаку, знаходили відкриті триочкові або легкі проходи. Думаю, всю другу чверть ми показували дійсно видовищний баскетбол», – підкреслив він.

Також тренер високо оцінив молодих гравців, які цього разу отримали більше ігрового часу, наголосивши, що вони поступово доводять свою готовність виступати за національну команду.

«Я завжди вважаю, що для людей, які розуміють баскетбол, найважливіше, щоб було зрозуміло, чому саме цей гравець знаходиться у збірній. У нас є дуже молоді хлопці. У попередні роки такого не було. Ми намагаємося їх розвивати, даємо їм шанс, і деякі з них навіть грають краще, ніж на клубному рівні. Але ще занадто рано робити висновки. Найважливіше, що вони хочуть грати, тренуватися, працювати та розвиватися», – сказав Багатскіс.

Після матчу також виникло запитання щодо відсутності на майданчику Артема Ковальова. Багатскіс не став розкривати деталей, зазначивши лише, що це внутрішня справа команди. «Була певна ситуація. Я не хочу про неї говорити. Те, що відбувається всередині команди та роздягальні, там і залишається», – відповів наставник.

Водночас тренер заспокоїв уболівальників щодо стану Святослава Михайлюка, який у другій половині матчу отримав ушкодження коліна. «Там була лише подряпина. Нічого серйозного», – лаконічно сказав Багатскіс.

Наприкінці пресконференції головний тренер підбив підсумки першого етапу кваліфікації, наголосивши, що головне завдання команда виконала.

«Найважливіше — ми кваліфікувалися до наступного раунду. Ми вийшли далі з хорошим балансом — дві перемоги та дві поразки. Ми програли Іспанії, а це означає, що наші суперники на другому етапі також гратимуть проти Іспанії та Грузії. Це була наша перша мета. В іншому — без коментарів. Ви бачили, що в кожному вікні склад трохи змінювався. Але найважливіше, що ми зробили це як команда», – підсумував Багатскіс.

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Відповіді Олександра Ковляра

Своєю чергою розігрувальник збірної Олександр Ковляр пояснив, що для нього особисті показники завжди відходять на другий план, якщо партнер проводить результативний матч.

«У мене коротка відповідь. Найкраще – коли я набираю 30 очок, а поруч є гравець, який теж набирає 30. Я бачу, коли у партнера йде гра, тому роблю все, щоб створювати моменти для нього або інших. Коли потрібно буде набирати самому – наберу. Я намагаюся бути гравцем, який може робити все й приносити максимальну користь команді. Сьогодні у Святослава пішла гра, цього було достатньо, і головне – ми перемогли», – зазначив Ковляр.

Ковляр також визнав, що, попри вихід до наступного раунду, команда досі згадує втрачену можливість у матчі проти Іспанії.

«Найголовніше – ми пройшли далі. Але я досі згадую матч проти Іспанії, який ми грали взимку. Було б добре зачепитися хоча б за одну перемогу в Ризі. Я вважаю, що ми на неї заслуговували. Але це баскетбол – ніколи не знаєш, як усе повернеться. Я просто радий, що всі здорові, ми успішно завершили це вікно і можемо рухатися далі», – резюмував баскетболіст.

Нагадаємо, що своїми думками щодо матчу з Данією поділився і розігрувальник збірної України Денис Лукашов.