Жіноча збірна України з баскетболу U-20 здобула другу перемогу на Чемпіонаті Європи

Наступний матч наша збірна зіграє 11 липня проти команди Албанії

Україна здолала збірну Румунії

Жіноча збірна України здобула другу перемогу на Чемпіонаті Європи U-20, здолавши в турнірі за 9-14 місця збірну Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда зробила ривок у другій чверті, яку виграла 22:9. Отримавши 11 очок переваги за підсумком 20 хвилин, наші дівчата лідерство суперницям вже не віддавали.

Українська збірна реалізувала 41% триочкових (11/27), домінувала на підбираннях (25-19 за підбираннями в нападі) та краще рухала мяч (30-17 за асистами).

У складі збірної України варто відзначити Серафиму Тиху, яка набрала 20 очок, 10 передач, 5 підбирань та 3 перехоплення (РЕ 25), а також Еліну Синякову, у якої крім 29 очок також 12 підбирань в активі (РЕ 25).

Наступний матч на турнірі наша збірна зіграє 11 липня проти команди Албанії.

Жіночий чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В

Україна – Румунія 81:57 (21:23, 22:9, 18:11, 20:14)

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.