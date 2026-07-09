Жіноча збірна України з баскетболу U-20 здобула другу перемогу на Чемпіонаті Європи
Україна здолала збірну Румунії
Жіноча збірна України здобула другу перемогу на Чемпіонаті Європи U-20, здолавши в турнірі за 9-14 місця збірну Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Наша команда зробила ривок у другій чверті, яку виграла 22:9. Отримавши 11 очок переваги за підсумком 20 хвилин, наші дівчата лідерство суперницям вже не віддавали.
Українська збірна реалізувала 41% триочкових (11/27), домінувала на підбираннях (25-19 за підбираннями в нападі) та краще рухала мяч (30-17 за асистами).
У складі збірної України варто відзначити Серафиму Тиху, яка набрала 20 очок, 10 передач, 5 підбирань та 3 перехоплення (РЕ 25), а також Еліну Синякову, у якої крім 29 очок також 12 підбирань в активі (РЕ 25).
Наступний матч на турнірі наша збірна зіграє 11 липня проти команди Албанії.
Жіночий чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В
Україна – Румунія 81:57 (21:23, 22:9, 18:11, 20:14)
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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