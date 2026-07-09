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Жіноча збірна України з баскетболу U-20 здобула другу перемогу на Чемпіонаті Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жіноча збірна України з баскетболу U-20 здобула другу перемогу на Чемпіонаті Європи
Наступний матч наша збірна зіграє 11 липня проти команди Албанії

Україна здолала збірну Румунії

Жіноча збірна України здобула другу перемогу на Чемпіонаті Європи U-20, здолавши в турнірі за 9-14 місця збірну Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда зробила ривок у другій чверті, яку виграла 22:9. Отримавши 11 очок переваги за підсумком 20 хвилин, наші дівчата лідерство суперницям вже не віддавали.

Українська збірна реалізувала 41% триочкових (11/27), домінувала на підбираннях (25-19 за підбираннями в нападі) та краще рухала мяч (30-17 за асистами).

У складі збірної України варто відзначити Серафиму Тиху, яка набрала 20 очок, 10 передач, 5 підбирань та 3 перехоплення (РЕ 25), а також Еліну Синякову, у якої крім 29 очок також 12 підбирань в активі (РЕ 25).

Наступний матч на турнірі наша збірна зіграє 11 липня проти команди Албанії. 

Жіночий чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В

Україна – Румунія 81:57 (21:23, 22:9, 18:11, 20:14)

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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