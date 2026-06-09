«Реал» відновив інтерес до зірки чемпіонату Німеччини – ЗМІ

Королівський клуб прагне оновити лінію оборони в міжсезоння

Оборонець дортмундської «Боруссії» Ніко Шлоттербек повернувся на радар мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Профіль центрбека до вподоби Жозе Моурінью. Португальський фахівець невдовзі офіційно стане головним тренером «вершкових». Іспанський гранд нібито вже контактував із німцем.

У контракті Шлоттербека з «Боруссією» прописана сума відступних. Її розмір залежатиме від виступу оборонця на Чемпіонаті світу. Сума трансферу може скласти 50-60 млн євро без бонусів.

Шлоттербек у нинішньому сезоні зіграв 37 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів і дві результативні передачі. Контракт центрбека з «джмелями» розрахований до літа 2031 року.

До слова, раніше «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.