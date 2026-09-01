УАФ призупинила призначення тренера збірної України U-15: деталі скандалу

З 2014 по 2018 рік Дмитро Єфімов працював у окупованому донецьку

В УАФ поставили на паузу призначення Дмитра Єфімова на пост головного тренера збірної України U-15. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке».

41-річний фахцівець є головним кандидатом на пост головного тренера, проте наразі рішення про його призначення залишається неухваленим. Причиною є те, що Єфімов працював на окупованих територіях Донецької області.

В 2018 році коуч повернувся на підконтрольну Україні територію та працював у клубних структурах «Шахтаря» та «Буковини». Основним вектором його діяльності були дитячо-юнацькі команди.

Дмитро Єфімов у коментарі Sport RBC.UA розповів деталі про ситуацію, яка поки що відділяє його від посту головного тренера збірної України U-15:

«Я розумію, чому зараз виникли питання щодо мого минулого. Так, на певному етапі своєї кар’єри я грав у командах, які знаходилися на тимчасово окупованій території. Сьогодні я ставлюся до цього періоду свого життя з великим жалем. Я виправив свою помилку 8 років тому у липні 2018», – сказав Єфімов.

Фахівець пояснив, що планує і надалі працювати в українському футболі.

«Я не хочу виправдовувати свої минулі рішення або робити вигляд, що цього не було. Я підтримую Україну і пов’язую своє майбутнє виключно з українським футболом. Я живу в Україні разом зі своєю сім’єю. Тут мій дім, тут моя родина, і саме тут я хочу продовжувати працювати, розвиватися як тренер та приносити користь українському футболу.

Ви знаєте, я довгий час працював в структурі донецького «Шахтаря». З 2014 по 2018 роках працював в дитячій Академії «Шахтаря» в українському Донецьку. Потім з липня 2018 по липень 2024 року, продовжив працювати в «Шахтарі», проте вже у місті Київ. З липня 2024 по червень 2026 року працював в ФК Буковина» (Чернівці) і там проживав, поки моя сімʼя була в Києві», – сказав Єфімов.

Єфімов хоче спробувати свої сили біля керма збірної України U-15

«Я вважаю правильним оцінювати не лише те, що відбувалося багато років тому, а й те, які цінності та яку позицію людина має сьогодні. Що стосується пропозиції працювати зі збірною України U-15 – для мене це велика відповідальність і честь.

Я хочу працювати з молодими гравцями, допомагати їм розвиватися та робити свій внесок у розвиток українського футболу. Тому свою позицію я готовий підтверджувати насамперед своїми діями та подальшою роботою», – заявив Єфімов.

На осінній турнір розвитку УЄФА команду повезе не Дмитро Єфімов, а Володимир Самборський, який є головним тренером збірної України U-16.

Нагадаємо, «Динамо» розглядає двох кандидатів на заміну головному тренеру Костюку.

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