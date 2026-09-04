«Полісся» з голом на першій хвилині розгромило «Кудрівку» в Прем'єр-лізі

Підопічні Руслана Ротаня впевнено розібралися з аутсайдером першості

Житомирське «Полісся» здобуло перемогу над «Кудрівкою» (5:1) у 5-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Долю поєдинку фактично вирішили два епізоди в дебюті. У першій же атаці житомирян Велетень прострілив у бік воріт, а кіпер Яшков пропустив м'яч у ближній кут. А згодом оборонець гостей Векляк грубо зіграв проти Назаренка та отримав пряму червону картку після втручання VAR.

У більшості «поліські вовки» затиснули «Кудрівку» в чужому штрафному та почали тринькати нагоди. Зокрема, Гайдучик влучив у поперечину, а з ударом Андрієвського впорався воротар. Далі Гайдучик до перерви ще чотири рази (!) перевірив пильність Яшкова.

Під кінець тайму допоміг «Поліссю» Думанюк. Оборонець «Кудрівки» зрізав у власні ворота простріл Сарапія. Утім, гості швидко відквитали один гол – Верлей у центрі штрафного скористався передачею Пасіча з лівого флангу.

На початку другої половини суперники обмінялися моментами. Той же Верлей з гострого кута поцілив у Кудрика, а постріл Емерллаху з відскоку парирував голкіпер. Зрештою, до справи взявся Краснопір.

Спершу форвард житомирян упевнено реалізував одинадцятиметровий за гру рукою Огаркова. А згодом він утік на побачення з воротарем після передачі Емерллаху, дочекався оборонців і в їхньому оточенні технічно відправив м'яч повз Яшкова.

Добив же «Кудрівку» Андраде. Команда Руслана Ротаня розіграла зайвого та вивела літнього новачка на ударну позицію. Той холоднокровно розібрався з воротарем – 5:1 у підсумку та принаймні тимчасове лідерство в УПЛ для «Полісся».

Українська Прем'єр-ліга. П'ятий тур

«Полісся» – «Кудрівка» – 5:1

Голи: Велетень, 1, Думанюк, 42 (автогол), Краснопір, 71 (пенальті), 76, Андраде, 87 – Верлей, 45+2

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До слова, черкаський ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» з Рівного в Прем'єр-лізі. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.