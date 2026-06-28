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«Баварія» вирішила продати воротаря збірної Німеччини – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Баварія» вирішила продати воротаря збірної Німеччини – ЗМІ
Александер Нюбель провів три роки в «Штутгарті»
фото: dpa

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Голкіпер Александер Нюбель в міжсезоння остаточно покине мюнхенську «Баварію». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport Germany.

Керівництво німецького гранда надалі не бачить у воротарі перспектив. Нюбель приєднався до лав «ротен» у 2020 році та мав стати спадкоємцем Мануеля Ноєра. Натомість останні п'ять сезонів кіпер провів у французькому «Монако» та «Штутгарті» на правах оренди.

Контракт Нюбеля з «Баварією» розрахований до літа 2029 року. Проте, мюнхенці прагнуть продати воротаря. Першим пропозицію зробив стамбульський «Бешикташ» – 5 млн євро відразу та ще п'ять бонусами. «Ротен» оцінив голкіпера на 20 млн.

Нюбель в кампанії 2025/26 зіграв 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 70 м'ячів. Сухими ворота кіпер зберіг у 14-ти матчах. Він виховувався у скромному «Падерборні», а на дорослому рівні дебютував за «Шальке» з Гельзенкірхена.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Раніше мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».

Теги: Бундесліга ФК Баварія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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