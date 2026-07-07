Українські п'ятиборці здобули три золоті нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи
Іспанська Барселона приймала континентальну першість з сучасного п'ятиборства серед юніорів
Українські п'ятиборці здобули три золоті нагороди на юніорському чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Упродовж 29 червня – 5 липня іспанська Барселона приймала континентальну першість з сучасного п'ятиборства серед юніорів. Участь у змаганнях брали зокрема й шестеро представників України.
За підсумками чемпіонату Європи українці тричі підіймалися на першу сходинку п'єдесталу пошани:
- Олег Рибак – «золото» в особистій першості
- Олег Рибак та Данило Сич – «золото» в чоловічій естафеті
- Олег Рибак, Данило Сич, Максим Ковальчук – «золото» в командних змаганнях.
Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.
У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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