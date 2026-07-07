За підсумками чемпіонату Європи українці тричі підіймалися на першу сходинку п'єдесталу пошани

Іспанська Барселона приймала континентальну першість з сучасного п'ятиборства серед юніорів

Українські п'ятиборці здобули три золоті нагороди на юніорському чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 29 червня – 5 липня іспанська Барселона приймала континентальну першість з сучасного п'ятиборства серед юніорів. Участь у змаганнях брали зокрема й шестеро представників України.

За підсумками чемпіонату Європи українці тричі підіймалися на першу сходинку п'єдесталу пошани:

Олег Рибак – «золото» в особистій першості

Олег Рибак та Данило Сич – «золото» в чоловічій естафеті

Олег Рибак, Данило Сич, Максим Ковальчук – «золото» в командних змаганнях.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія – Китай

Україна – Бельгія

Казахстан – Іспанія

Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.