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Українські п'ятиборці здобули три золоті нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Українські п'ятиборці здобули три золоті нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи
За підсумками чемпіонату Європи українці тричі підіймалися на першу сходинку п'єдесталу пошани

Іспанська Барселона приймала континентальну першість з сучасного п'ятиборства серед юніорів

Українські п'ятиборці здобули три золоті нагороди на юніорському чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 29 червня – 5 липня іспанська Барселона приймала континентальну першість з сучасного п'ятиборства серед юніорів. Участь у змаганнях брали зокрема й шестеро представників України.

За підсумками чемпіонату Європи українці тричі підіймалися на першу сходинку п'єдесталу пошани:

  • Олег Рибак – «золото» в особистій першості
  • Олег Рибак та Данило Сич – «золото» в чоловічій естафеті
  • Олег Рибак, Данило Сич, Максим Ковальчук – «золото» в командних змаганнях.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: сучасне п'ятиборство спорт

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