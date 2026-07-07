«Турнір сфальсифікований». Нападник збірної Єгипту розніс арбітраж на Чемпіонаті світу

«Їм тепер навіть не треба грати матчі, що залишилися»

Вінгер національної команди Єгипту Мостафа Зіко вщент розкритикував суддівство після прикрої поразки від збірної Аргентини (2:3) в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ElCapitan.

Арбітру Франсуа Летекс'є дісталося за скасований гол на початку другої половини. За рахунку 1:0 на користь «фараонів» Зіко відправив м'яч у ворота в зразковій контратаці. Утім, суддівська бригада вгледіла фол у зародку атаки.

«Рефері з першої хвилини був рішуче налаштований на те, щоб ми програли. Ми сподівалися принести радість єгипетському народу, але, зрештою, вітаємо Аргентину з перемогою на Чемпіонаті світу. Це сфальсифікований турнір, тож їм тепер навіть не треба грати матчі, що залишилися. Суддя зруйнував мрію цілої нації, а націлився він на нас, бо ми не повинні були обіграти Аргентину. Хай він відповідає перед Богом», – заявив єгиптянин.

Невдовзі після скасованого забитого м'яча Зіко забив аргентинцям вдруге. Збірна Єгипту була попереду до 79-ї хвилини. Та голи Ромеро, Мессі та Фернандеса в останні хвилини позбавили «фараонів» надії навіть не овертайм.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія – 1:2

Мексика – Англія – 2:3

США – Бельгія – 1:4

Португалія – Іспанія – 0:1

Аргентина – Єгипет – 3:2

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.