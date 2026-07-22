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Легендарний гравець НБА назвав свою версію топ-5 центрових в історії асоціації

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легендарний гравець НБА назвав свою версію топ-5 центрових в історії асоціації
Шакіл О’Ніл є чотириразовим чемпіоном Національної баскетбольної асоціації

До переліку потрапив лише один чинний гравець

Легендарний центровий НБА Шакіл О’Ніл у соціальних мережах опублікував список п'яти найкращих центрових в історії асоціації. Про це повідомляє «Главком».

Найкращі центрові в історії НБА за версією О’Ніла

  1. Карім Абдул-Джаббар
  2. Шакіл О'Ніл
  3. Хакім Оладжьювон
  4. Нікола Йокіч
  5. Вілт Чемберлен.

Карім Абдул-Джаббар є шестиразовим чемпіоном НБА та шестиразовим MVP регулярного чемпіонату.

О’Ніл чотири рази вигравав чемпіонат НБА, тричі ставав MVP фінальної серії та був визнаний найціннішим гравцем регулярного сезону у 2000 році.

Оладжьювон двічі приводив «Х'юстон Рокетс» до чемпіонства і в 1994 році оформив унікальне досягнення, ставши в одному сезоні MVP регулярного чемпіонату, фінальної серії та найкращим оборонним гравцем ліги.

Йокіч є триразовим MVP НБА, чемпіоном ліги 2023 року у складі «Денвер Наггетс» та єдиним чинним гравцем в цьому переліку.

Вілт Чемберлен двічі вигравав чемпіонат НБА, чотири рази визнавався найціннішим гравцем регулярного сезону.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: Нікола Йокіч НБА Шакіл О'Ніл баскетбол

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