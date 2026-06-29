Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026

На мундіалі тривають матчі 1/16 фіналу

Збірна Бразилії обіграла Японію (2:1) у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Команди активно розпочали гру. Японці не стали закриватися, а постійно шукали свій шанс. Бразильці, здавалось, контролювали хід гри, але гольових моментів не створювали. Натомість японці використали свій перший же шанс. Сано перехопив м'яч у центрі поля, пройшов ближче до штрафного і влучно пробив низом у лівий кут воріт.

Пропустивши, команда Карло Анчелотті приходила до тями фактично до перерви. Головні зірки «селесао» в атаці – Вінісіус і Кунья так і не спромоглися створити за тайм бодай щось гідне уваги.

Лише на 52-й хвилині Бразилія створила перший момент у матчі. Бруно пробив головою метрів з семи – воротар «самураїв» Сузукі зіграв надійно. Майже слідом ледь не забив Кунья – японців послідовно рятували захисник і голкіпер. І зрештою бразильці рахунок зрівняли після удару головою Каземіро. У наступній атаці Вінісіус мав виводити «селесао» вперед, але Сузукі здійснив неймовірний сейв і перевів м'яч у стійку.

Решта гри звелась до питання – чи дотисне Бразилія суперника у основний час? Японці притиснулись до власних воріт, а бразильці влаштували щось подібне на фінальний штурм. Вирішальною стала 5-а компенсована хвилина – Мартінеллі отримав передачу у штрафному і влучно пробив у кут. 2:1 – важка перемога Бразилії, яка крокує далі.

Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Бразилія – Японія 2:1

Голи: Каземіро, 56, Мартінеллі, 90+5 – Сано, 29

Нагадаємо, збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.