Канада та Південна Африка визначили першого учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026

Одна з команд змогла знайти вирішальний момент під час заключних хвилин компенсованого часу

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Матч між Південною Африкою та Канадою виправдав очікування, подарувавши напружену боротьбу до самого фінального свистка. Уже на старті зустрічі обидві команди діяли обережно, намагаючись не припуститися помилки, але поступово канадці почали захоплювати ініціативу. Проте перший небезпечний момент створили саме африканці, коли Тебохо Мокоена небезпечно пробив із-за меж штрафного майданчика, однак Максім Крепо впевнено впорався з ударом.

Після цього Канада дедалі частіше почала загрожувати воротам суперника. Стівен Еуштакіу був близький до успіху після кутового, а згодом Дерек Корнеліус небезпечно пробивав головою після подачі зі штрафного, проте Ронвен Вільямс продемонстрував чудову реакцію та врятував свою команду. Наприкінці першого тайму біля воріт ПАР виникла справжня пожежа: після подачі з кутового захисник виніс м'яч майже з лінії воріт, а одразу після цього Вільямс неймовірним сейвом парирував добивання Тейджона Б'юкенена, зберігши нулі на табло до перерви.

Після відпочинку Південна Африка намагалася довше контролювати м'яч і трохи відсунути гру від власних воріт, однак найгостріші моменти й надалі виникали саме біля володінь Ронвена Вільямса. Канадці регулярно знаходили вільний простір у штрафному майданчику суперника, але кожного разу натикалися на блискучу гру голкіпера. Найкращий шанс мав Танітолува Олувасеї, який вискочив сам на сам із воротарем, однак Вільямс у відчайдушному стрибку відбив його удар, а захисники одразу ж підчистили небезпечний відскок.

Водночас південноафриканці теж нагадували про себе в атаці. Освін Апполліс двічі небезпечно пробивав із дальньої дистанції, змусивши Максіма Крепо демонструвати свою майстерність, а Таленте Мбата після активного проходу партнерів не зміг поцілити у площину воріт.

Заключний відрізок матчу проходив під диктовку Канади. Північноамериканська команда не хотіла доводити справу до додаткового часу й продовжувала тиснути. На 78-й хвилині Джонатан Девід отримав чудову передачу в штрафному майданчику та завдавав удару під поперечину, однак Ронвен Вільямс здійснив, мабуть, найефектніший сейв усього поєдинку.

Здавалося, що воротар ПАР власноруч затягне матч в овертайм чи навіть у серію пенальті, але в компенсований час навіть він виявився безсилим. На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0. Попри поразку, саме Ронвен Вільямс став одним із головних героїв матчу, адже до вирішального епізоду він неодноразово рятував свою команду від пропущених м'ячів.

Чемпіонат світу. 1/16 фіналу

Південна Африка – Канада 0:1 (0:0)

Голи: Еуштакіу (90+2)

Нагадаємо, що Канаді на Чемпіонаті світу підкорилися відразу кілька унікальних бомбардирських досягнень.