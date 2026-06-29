Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Канада та Південна Африка визначили першого учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Канада та Південна Африка визначили першого учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Переможець матчу вперше в історії вийшов до 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
фото: Toronto Life

Одна з команд змогла знайти вирішальний момент під час заключних хвилин компенсованого часу 

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Матч між Південною Африкою та Канадою виправдав очікування, подарувавши напружену боротьбу до самого фінального свистка. Уже на старті зустрічі обидві команди діяли обережно, намагаючись не припуститися помилки, але поступово канадці почали захоплювати ініціативу. Проте перший небезпечний момент створили саме африканці, коли Тебохо Мокоена небезпечно пробив із-за меж штрафного майданчика, однак Максім Крепо впевнено впорався з ударом.

Після цього Канада дедалі частіше почала загрожувати воротам суперника. Стівен Еуштакіу був близький до успіху після кутового, а згодом Дерек Корнеліус небезпечно пробивав головою після подачі зі штрафного, проте Ронвен Вільямс продемонстрував чудову реакцію та врятував свою команду. Наприкінці першого тайму біля воріт ПАР виникла справжня пожежа: після подачі з кутового захисник виніс м'яч майже з лінії воріт, а одразу після цього Вільямс неймовірним сейвом парирував добивання Тейджона Б'юкенена, зберігши нулі на табло до перерви.

Після відпочинку Південна Африка намагалася довше контролювати м'яч і трохи відсунути гру від власних воріт, однак найгостріші моменти й надалі виникали саме біля володінь Ронвена Вільямса. Канадці регулярно знаходили вільний простір у штрафному майданчику суперника, але кожного разу натикалися на блискучу гру голкіпера. Найкращий шанс мав Танітолува Олувасеї, який вискочив сам на сам із воротарем, однак Вільямс у відчайдушному стрибку відбив його удар, а захисники одразу ж підчистили небезпечний відскок.

Водночас південноафриканці теж нагадували про себе в атаці. Освін Апполліс двічі небезпечно пробивав із дальньої дистанції, змусивши Максіма Крепо демонструвати свою майстерність, а Таленте Мбата після активного проходу партнерів не зміг поцілити у площину воріт.

Заключний відрізок матчу проходив під диктовку Канади. Північноамериканська команда не хотіла доводити справу до додаткового часу й продовжувала тиснути. На 78-й хвилині Джонатан Девід отримав чудову передачу в штрафному майданчику та завдавав удару під поперечину, однак Ронвен Вільямс здійснив, мабуть, найефектніший сейв усього поєдинку.

Здавалося, що воротар ПАР власноруч затягне матч в овертайм чи навіть у серію пенальті, але в компенсований час навіть він виявився безсилим. На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0. Попри поразку, саме Ронвен Вільямс став одним із головних героїв матчу, адже до вирішального епізоду він неодноразово рятував свою команду від пропущених м'ячів.

Чемпіонат світу. 1/16 фіналу

Південна Африка – Канада 0:1 (0:0)

  • Голи: Еуштакіу (90+2)

Нагадаємо, що Канаді на Чемпіонаті світу підкорилися відразу кілька унікальних бомбардирських досягнень

Теги: чемпіонат світу Канада Африка Джонатан Девід НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андре Онана проявив себе в турецькій Суперлізі
«Манчестер Юнайтед» знову віддасть в оренду коштовного футболіста – інсайдер
25 червня, 20:00
Ісмаель Коне після гри з Катаром опинився у лікарні
Чемпіонат світу: катарець Модібо зламав малогомілкову і великогомілкову кістки ноги канадцю Коне
19 червня, 07:43
Бразилія наступного року прийматиме світову першість з футболу серед жінок
Жіноча збірна Бразилії отримала вісім вилучень у товариському матчі проти США
11 червня, 15:07
Анатолій Трубін може переїхати в чемпіонат Англії
Трубін отримав сенсаційний варіант продовження кар’єри і може залишити «Бенфіку»
11 червня, 10:21
Команда з Чернігівщини втрималася в УПЛ
«Кудрівка» переграла «Агробізнес» і втримала місце в Прем'єр-лізі
9 червня, 20:49
До змагання, яке проходитиме з 3-го по 9 червня у Хорватії, готуватимуться 24 футболісти
Став відомий склад збірної України з футболу U-18 на турнір у Хорватії
3 червня, 11:34
Брель Емболо мав суперечливий епізод кілька років тому, через що його заявку на в'їзд вирішили розглянути повторно
Гравець збірної Швейцарії отримав відмову до в'їзду до США незадовго до початку Чемпіонату світу
2 червня, 19:21
Хвіча Кварацхелія серійним агресорам коментарів вирішив не давати
Лідер ПСЖ відшив російського журналіста після фіналу Ліги чемпіонів
1 червня, 16:30
Давіде Анчелотті повертається до французької Ліги 1
Син Анчелотті очолив бронзового призера чемпіонату Франції
1 червня, 15:27

Новини

Канада та Південна Африка визначили першого учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Канада та Південна Африка визначили першого учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Канада перемогла Південну Африку в 1/16 фіналу Чемпіонату світу
Канада перемогла Південну Африку в 1/16 фіналу Чемпіонату світу
Чергова збірна залишилася без тренера після фіаско на Чемпіонаті світу 2026
Чергова збірна залишилася без тренера після фіаско на Чемпіонаті світу 2026
Левандовскі переходить у Вищу лігу футболу США та Канади – інсайдер
Левандовскі переходить у Вищу лігу футболу США та Канади – інсайдер
Онофрійчук виграла два «золота» й «срібло» на Кубку виклику з художньої гімнастики
Онофрійчук виграла два «золота» й «срібло» на Кубку виклику з художньої гімнастики
«Баварія» вирішила продати воротаря збірної Німеччини – ЗМІ
«Баварія» вирішила продати воротаря збірної Німеччини – ЗМІ

Новини

В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Вчора, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua