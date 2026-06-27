Бразильці відмовилися брати участь у турнірі у РФ

4 липня «Ботафого» мало зіграти з ЦСКА, 10 липня – з московським «Динамо»

Бразильський футбольний клуб «Ботафого» відмовився від участі у пропагандистському турнірі Братський кубок, який має пройти у Москві. Про це повідомляє «Главком».

4 липня «Ботафого» мало зіграти з московським ЦСКА, 10 липня – з «Динамо».

«Ботафого» повідомив «Динамо» та ЦСКА, що в односторонньому порядку відмовляється від поїздки до Москви та участі в Братському кубку – всупереч оформленим домовленостям та зробленим раніше офіційним анонсам. Своє рішення «Ботафого» пояснює внутрішніми причинами на рівні ради директорів клубу», – йдеться у заяві московського «Динамо».

У минулому році у Братському кубку брали участь московські «Динамо» та ЦСКА, а також сербські «Партизан» та ОФК. Переможцем стало «Динамо».

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: