Бразильський клуб в останній момент відмовився від участі у пропагандистському турнірі в Москві
4 липня «Ботафого» мало зіграти з ЦСКА, 10 липня – з московським «Динамо»
Бразильський футбольний клуб «Ботафого» відмовився від участі у пропагандистському турнірі Братський кубок, який має пройти у Москві. Про це повідомляє «Главком».
4 липня «Ботафого» мало зіграти з московським ЦСКА, 10 липня – з «Динамо».
«Ботафого» повідомив «Динамо» та ЦСКА, що в односторонньому порядку відмовляється від поїздки до Москви та участі в Братському кубку – всупереч оформленим домовленостям та зробленим раніше офіційним анонсам. Своє рішення «Ботафого» пояснює внутрішніми причинами на рівні ради директорів клубу», – йдеться у заяві московського «Динамо».
У минулому році у Братському кубку брали участь московські «Динамо» та ЦСКА, а також сербські «Партизан» та ОФК. Переможцем стало «Динамо».
Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.
Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.
Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.
Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).
Серед його спортивних досягнень:
- майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
- кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
- триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
- дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
- триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
- призер Республіки Бурятія з бойового самбо
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