Сенегал – Ірак: результат гри Чемпіонату світу
Аутсайдери групи I зійшлися між собою в третьому турі
У п'ятницю, 26 червня 2026 року, збірна Сенегалу розгромила Ірак у рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».
Хід гри
Сенегал та Іраку після двох турів були без набраних очок.
Уже на 4-й хвилині Хабіб Діарра відкрив рахунок, а ще за дев'ять хвилин іракці залишилися в меншості після червоної картки Ребіна Сулаки.
У другому таймі Сенегал просто знищив свого суперника. Дублем відзначився Папе Гуйє, ще по голу записали на свій рахунок Ісмаїла Сарр та Іліман Ндіайє.
У підсумку Сенегал здобув розгромну перемогу з рахунком 5:0.
Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група I. 3-й тур
Сенегал – Ірак 5:0 (1:0)
- Голи: Діарра (4), Сарр (56), Гуйє (59, 71), Ндіайє (82).
Після цієї перемоги Сенегал набрав три очки та завершив груповий етап із різницею м'ячів 8:6, зберігши шанси на вихід до плейоф із третього місця. Однак, доля африканської команди тепер залежить від результатів матчів в інших групах.
Рейтинг третіх місць
Нагадаємо, визначилися перші чотири пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.
1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Південна Африка – Канада
- Нідерланди – Марокко
- США – Боснія та Герцеговина
- Бразилія – Японія
Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.
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