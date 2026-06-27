Сенегал – Ірак: результат гри Чемпіонату світу

Аутсайдери групи I зійшлися між собою в третьому турі

У п'ятницю, 26 червня 2026 року, збірна Сенегалу розгромила Ірак у рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Сенегал та Іраку після двох турів були без набраних очок.

Уже на 4-й хвилині Хабіб Діарра відкрив рахунок, а ще за дев'ять хвилин іракці залишилися в меншості після червоної картки Ребіна Сулаки.

У другому таймі Сенегал просто знищив свого суперника. Дублем відзначився Папе Гуйє, ще по голу записали на свій рахунок Ісмаїла Сарр та Іліман Ндіайє.

У підсумку Сенегал здобув розгромну перемогу з рахунком 5:0.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група I. 3-й тур

Сенегал – Ірак 5:0 (1:0)

Голи: Діарра (4), Сарр (56), Гуйє (59, 71), Ндіайє (82).

Після цієї перемоги Сенегал набрав три очки та завершив груповий етап із різницею м'ячів 8:6, зберігши шанси на вихід до плейоф із третього місця. Однак, доля африканської команди тепер залежить від результатів матчів в інших групах.

Standings provided by Sofascore

Рейтинг третіх місць

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, визначилися перші чотири пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

1/16 фіналу Чемпіонату світу

Південна Африка – Канада

Нідерланди – Марокко

США – Боснія та Герцеговина

Бразилія – Японія

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.