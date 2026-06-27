Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Сенегал – Ірак: результат гри Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Сенегал – Ірак: результат гри Чемпіонату світу
Сенегал переміг Ірак у грі Чемпіонату світу
фото: Getty Images

Аутсайдери групи I зійшлися між собою в третьому турі

У п'ятницю, 26 червня 2026 року, збірна Сенегалу розгромила Ірак у рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Сенегал та Іраку після двох турів були без набраних очок. 

Уже на 4-й хвилині Хабіб Діарра відкрив рахунок, а ще за дев'ять хвилин іракці залишилися в меншості після червоної картки Ребіна Сулаки.

У другому таймі Сенегал просто знищив свого суперника. Дублем відзначився Папе Гуйє, ще по голу записали на свій рахунок Ісмаїла Сарр та Іліман Ндіайє.

У підсумку Сенегал здобув розгромну перемогу з рахунком 5:0.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група I. 3-й тур

Сенегал – Ірак 5:0 (1:0)

  • Голи: Діарра (4), Сарр (56), Гуйє (59, 71), Ндіайє (82).

Після цієї перемоги Сенегал набрав три очки та завершив груповий етап із різницею м'ячів 8:6, зберігши шанси на вихід до плейоф із третього місця. Однак, доля африканської команди тепер залежить від результатів матчів в інших групах.

Standings provided by Sofascore

Рейтинг третіх місць

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, визначилися перші чотири пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Південна Африка – Канада
  • Нідерланди – Марокко
  • США – Боснія та Герцеговина
  • Бразилія – Японія

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вп'яте поспіль пропустить чемпіонат світу
Росія залишилася поза чемпіонатом світу з хокею 2027 року
9 червня, 23:59
Захід прийматиме львівський стадіон «Скіф»
У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію
28 травня, 17:00
Хамес Родрігес є одним з головних футболістів в історії Колумбії
Зірковий колумбійський футболіст проігнорував доньку президента країни: деталі скандалу
6 червня, 17:07
Олександр Пищур став гравцем «Жирони»
Український футболіст Пищур офіційно перейшов у «Жирону»
12 червня, 12:00
Іван Федик і його тренерський штаб покинули Рух
«Рух» звільнив весь тренерський штаб після виключення з Прем’єр-ліги
12 червня, 17:46
У сезоні 2025/26 Мір провів 29 матчів за «Ельче», у яких відзначився 8 голами
Іспанський футболіст отримав 8,5 років в'язниці за зґвалтування
15 червня, 16:37
Чеська збірна розпочала турнір із поразки
Чехія – Південна Африка. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
18 червня, 11:45
Златану не сподобалася гра Бельгія – Іран
Легендарний футболіст заснув під час гри Чемпіонату світу Бельгія – Іран
22 червня, 09:59
Назарій Русин має чинний контракт з англійським «Сандерлендом»
«Карпати» готові підписати контракт з ексфорвардом «Динамо»
22 червня, 17:35

Новини

Сенегал – Ірак: результат гри Чемпіонату світу
Сенегал – Ірак: результат гри Чемпіонату світу
Чемпіонат світу: Франція з хет-триком Дембеле перемогла Норвегію
Чемпіонат світу: Франція з хет-триком Дембеле перемогла Норвегію
Збірна Ірану погрожує достроково залишити гру Чемпіонату світу через ЛГБТ-акцію
Збірна Ірану погрожує достроково залишити гру Чемпіонату світу через ЛГБТ-акцію
Збірна України з волейболу здолала Канаду в Лізі націй
Збірна України з волейболу здолала Канаду в Лізі націй
Усик сенсаційно відмовився від усіх чемпіонських поясів
Усик сенсаційно відмовився від усіх чемпіонських поясів
«Атлетіко» близький до купівлі переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ
«Атлетіко» близький до купівлі переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua