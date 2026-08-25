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«Челсі» погодився продати форварда півфіналісту Ліги Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Челсі» погодився продати форварда півфіналісту Ліги Європи
Ліам Делап не зміг підкорити Лондон
фото: EFE

Столичний гранд продовжив кадрову чистку

Англійський «Ноттінгем Форест» узгодив із лондонським «Челсі» купівлю нападника Ліама Делапа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Трансфер форварда коштуватиме «лісникам» 45 млн фунтів. Англієць затримався на «Стемфорд Брідж» лише на рік. Минулого літа «сині» віддали за нього 30 млн «Іпсвічу».

На Делапа не розраховує новий головний тренер «Челсі» Хабі Алонсо. Пріоритетом іспанського фахівця на роль центрфорварда «синіх» став бразилець Жуан Педро. На роль його дублера влітку лондонці придбали ветерана Денні Велбека.

Делап у минулому сезоні зіграв 41 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав лише два м'ячі та чотири результативні передачі. Раніше нападник також захищав кольори «Галла», «Престона», «Сток Сіті» та «Манчестер Сіті».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: ФК Челсі АПЛ

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