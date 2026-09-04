«Тоттенгем» Мудрика несподівано прибрав із заявки зіркового форварда

«Шпори» не розраховують на знаменитого бомбардира

Лондонський «Тоттенгем» виключив нападника Рішарлісона зі списку заявлених на сезон англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Бразилець не входить в плани керманича «шпор» Роберто Де Дзербі. Столичний клуб намагався продати форварда в завершальні дні літнього трансферного вікна. Проте, Рішарлісон відмовився покинути «Тоттенгем».

Тепер нападник матиме два варіанти. Перший – чекати до січня, коли лондонці зможуть оновити заявку та повернути його в склад. Такий розвиток подій буде можливий, якщо «шпори» змінять головного тренера. Другий – перейти в чемпіонат, де трансферне вікно ще не зачинилося.

Наразі для Рішарлісона залишаються опції турецької Суперліги та аравійської Про-Ліги. Інтерес до бразильця проявляв «Трабзонспор», який оформив низку гучних трансферів заради боротьби за титул у Туреччині. Зокрема, лави «чорноморських штормів» поповнили хавбек Руслан Маліновський та нападник Мохамед Салах.

Рішарлісон у минулому сезоні провів 43 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 12 голів і п'ять результативних передач. Контракт нападника з «Тоттенгемом» розрахований до літа 2027 року.

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