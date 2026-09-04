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«Тоттенгем» Мудрика несподівано прибрав із заявки зіркового форварда

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Тоттенгем» Мудрика несподівано прибрав із заявки зіркового форварда
Рішарлісон попив горщики з менеджментом лондонців
фото: EFE

«Шпори» не розраховують на знаменитого бомбардира

Лондонський «Тоттенгем» виключив нападника Рішарлісона зі списку заявлених на сезон англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Бразилець не входить в плани керманича «шпор» Роберто Де Дзербі. Столичний клуб намагався продати форварда в завершальні дні літнього трансферного вікна. Проте, Рішарлісон відмовився покинути «Тоттенгем».

Тепер нападник матиме два варіанти. Перший – чекати до січня, коли лондонці зможуть оновити заявку та повернути його в склад. Такий розвиток подій буде можливий, якщо «шпори» змінять головного тренера. Другий – перейти в чемпіонат, де трансферне вікно ще не зачинилося.

Наразі для Рішарлісона залишаються опції турецької Суперліги та аравійської Про-Ліги. Інтерес до бразильця проявляв «Трабзонспор», який оформив низку гучних трансферів заради боротьби за титул у Туреччині. Зокрема, лави «чорноморських штормів» поповнили хавбек Руслан Маліновський та нападник Мохамед Салах.

Рішарлісон у минулому сезоні провів 43 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 12 голів і п'ять результативних передач. Контракт нападника з «Тоттенгемом» розрахований до літа 2027 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: ФК Тоттенхем Готспур Рішарлісон АПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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