«Динамо» назвало стадіон, на якому гратиме єврокубкові матчі сезону 2026/27

Свої міжнародні поєдинки столична команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні

«Динамо» розпочне боротьбу у єврокубках у липні

Київське «Динамо» визначилося з ареною для проведення номінально домашніх матчів у єврокубковому сезоні 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.

Свої міжнародні поєдинки команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні.

Цей стадіон уже добре знайомий «біло-синім». У сезоні 2024/25 саме тут динамівці приймали суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів, зігравши матчі проти сербського «Партизана», шотландського «Рейнджерс» та австрійського «РБ Зальцбург».

Також «Арена Люблін» була домашнім майданчиком команди під час єврокубкової кампанії сезону 2025/26, коли «Динамо» зустрічалося з мальтійським «Хамрун Спартанс», кіпрським «Пафосом» у кваліфікації Ліги чемпіонів, з ізраїльським «Маккабі» Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи, а також проводило матчі основного етапу Ліги конференцій.

«Арена Люблін» була збудована у 2012 році та офіційно відкрита у 2014-му. Стадіон вміщує 15500 глядачів і є домашньою ареною польського клубу «Мотор» Люблін. Рекорд відвідуваності було зафіксовано 1 грудня 2021 року під час матчу Кубка Польщі між «Мотором» та «Легією», який відвідали 14914 уболівальників.

Спортивний комплекс обладнаний чотирма критими трибунами та відповідає всім вимогам для проведення міжнародних матчів. До інфраструктури стадіону входять просторі роздягальні, VIP-зони, пресцентр, тренажерний зал, ресторанний комплекс, приміщення для телетрансляцій та інші необхідні об’єкти. «Арена Люблін» відповідає стандартам УЄФА та має найвищу категорію сертифікації Польської футбольної асоціації.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, з якого розпочне свій єврокубковий виступ у сезоні 2026/27 київське «Динамо».

Поєдинки першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи будуть зіграні 9 та 16 липня. Для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.