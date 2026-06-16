«Динамо» дізналося суперника у першому раунді кваліфікації Ліги Європи

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стартового етапу Ліги Європи

Румунський клуб «Університатя» (Клуж) став суперником київського «Динамо» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи 2026/27.

Київське «Динамо» як володар Кубка України розпочинає виступ у єврокубках із першого кваліфікаційного раунду (Q1) Ліги Європи. Київській команді потрібно пройти 4 раунди, щоб потрапити до основного етапу ЛЄ. У разі невдачі на одному з етапів передбачено перехід до Ліги конференцій.

Матчі кваліфікації Q1 Ліги Європи пройдуть 9 та 16 липня. Перший матч «Динамо» проведе умовно вдома, а матч-відповідь – на виїзді.

Жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться завтра, 17 червня, а поєдинки Q2 пройдуть 23 та 30 липня.

Фінал Ліги Європи 2026/27 відбудеться 26 травня 2027 року в німецькому Франкфурті на арені «Вальдштадіон».

Ліга Європи 2026/27. Кваліфікація Q1

Динамо Київ (Україна) – Університатя Клуж (Румунія)

Карабах (Азербайджан) – Вестрі (Ісландія)

Хайдук Спліт (Хорватія) – Жиліна (Словаччина)

ЦСКА Софія (Болгарія) – Деррі Сіті (Ірландія)

Шериф Тирасполь (Молдова) – Алюміній (Словенія)

Воєводина (Сербія) – Ференцварош (Угорщина)

Нагадаємо, київське «Динамо» визначилося з ареною для проведення номінально домашніх матчів у єврокубковому сезоні 2026/27. Свої міжнародні поєдинки команда проводитиме на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні.