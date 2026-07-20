Стало відомо, яка збірна отримала нагороду Fair Play за підсумками Чемпіонату світу 2026

Команда отримала на мундіалі лише три жовті картки

Збірна Нідерландів здобула нагороду Fair Play за підсумками Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт ФІФА.

За чотири матчі на мундіалі гравці команди Рональда Кумана отримали лише три жовті картки і стали у підсумку найкоректнішою збірною чемпіонату.

Нідерланди впевнено виграли свою групу F, де здобули перемоги над Швецією (5:1) та Тунісом (3:1), а також зіграли внічию з Японією (2:2). Виступ команди на турнірі завершився на стадії 1/16 фіналу, де команда Рональда Кумана зазнала драматичної поразки у протистоянні з Марокко (1:1, серія пенальті – 2:3).

Зазначимо, що під час турніру збірна Нідерландів перетнула позначку у 100 забитих м’ячів за всю історію своїх виступів на чемпіонатах світу. Після вильоту з Чемпіонату світу 2026 посаду головного тренера збірної Нідерландів залишив Рональд Куман.

Нагадаємо, після фіналу Чемпіонату світу 2026, у якому збірна Іспанії в додатковий час перемогла Аргентину, ФІФА оголосила володарів головних індивідуальних нагород турніру. Абсолютним тріумфатором стала саме іспанська команда, представники якої здобули три з чотирьох головних відзнак.

Найкращим футболістом Чемпіонату світу став капітан збірної Іспанії Родрі. Півзахисник був ключовою фігурою команди Луїса де ла Фуенте, контролюючи темп гри та залишаючись одним із найстабільніших виконавців протягом усього турніру. Саме він отримав «Золотий м'яч» чемпіонату світу.

Приз найкращому воротарю мундіалю дістався Унаї Сімону. Голкіпер іспанців провів історичний турнір, встановивши рекорд за кількістю «сухих» матчів на одному чемпіонаті світу – сім. Крім того, він завершив турнір із найдовшою серією без пропущених м'ячів в історії світових першостей.

Ще одну нагороду для новоспечених чемпіонів світу здобув Пау Кубарсі. 19-річний центральний захисник був визнаний найкращим молодим гравцем турніру. Попри юний вік, футболіст став одним із лідерів оборони Іспанії, яка за весь чемпіонат пропустила лише один м'яч і встановила новий рекорд мундіалів.

Єдиною індивідуальною нагородою, яка не дісталася іспанцям, став «Золотий бутс». Найкращим бомбардиром чемпіонату світу став капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе, який завершив турнір із десятьма забитими м'ячами. Втім, особистий успіх нападника не допоміг його команді здобути медалі, адже французи поступилися Англії у матчі за третє місце та фінішували четвертими.