«Реал» остаточно визначився з майбутнім Луніна – ЗМІ

Королівський клуб переосмислив статус українця

Воротар Андрій Лунін залишиться в мадридському «Реалі» щонайменше на сезон 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defensa Central.

Раніше голкіпер потрапив у перелік виконавців, яких «вершкові» готові відпустити влітку. Проте, тепер у «Реалі» розраховують на Луніна. Українського воротаря не виставлятимуть на продаж у міжсезоння.

Менеджмент іспанського гранда відзначив важливу роль кіпера в клубі. У новій кампанії «вершкові» прагнуть мати надійного дублера для Тібо Куртуа. Бельгієць періодично потрапляє у лазарет із різноманітними ушкодженнями.

У минулому сезоні Лунін провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 21 м'яч. Зберіг ворота на замку воротар в одному поєдинку. З моменту переходу в «Реал» у 2018 році українець зіграв 74 матчі за «вершкових» (23 – «сухі»).

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.