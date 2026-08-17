Кінець уже близько. Роналду заговорив про завершення кар’єри

Раніше Роналду оголосив, що Чемпіонат світу 2026 стане останнім для нього у майці збірної Португалії

Португальський нападник назвав імовірну дату виходу на спортивну «пенсію»

41-річний нападник саудівського «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду знатякнув на можливе завершення професійної кар'єри уже наступного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vogue.

Відхід з професійного спорту

Про свої плани Роналду розповів в інтерв'ю журналу Vogue, яке вийшло після його весілля з багаторічною партнеркою Джорджиною Родрігес. Роналду не назвав конкретну дату завершення кар'єри, однак уперше настільки прямо заговорив про близький відхід із футболу. «Це, ймовірно, мій останній рік у футболі, і я хочу залишити по собі дивовижну спадщину», – заявив португалець.

За словами нападника, він уже замислюється над життям після завершення кар'єри. Роналду хоче більше часу проводити із сім'єю, подорожувати та займатися улюбленими справами. Серед його захоплень після футболу він окремо називає падел.

Заключні цілі Роналду у спорті

Якщо Роналду справді завершить кар'єру наступного літа, це поставить крапку в його 25-річному професійному шляху. Наразі у португальця укладений контракт з «Аль-Насром», який розрахований до 30 червня 2027 року, тобто саме до завершення поточного сезону.

Перед можливим завершенням кар'єри форвард прагне досягти ще однієї історичної позначки – 1000 офіційних голів. Наразі на його рахунку 976 м'ячів, тому для досягнення мети йому залишилося забити 24 рази.

Окремою сторінкою кар'єри Роналду залишиться збірна Португалії. Раніше футболіст підтвердив, що Чемпіонат світу-2026 став його останнім Мундіалем.

Нагадаємо, що нападник саудівського «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду та іспанська модель й інфлюенсерка Джорджина Родрігес стали чоловіком і дружиною.

Пара провела приватну цивільну церемонію в елітному португальському курортному місті Кашкайш. Про одруження вони повідомили шанувальникам у соцмережах, опублікувавши фото рук із весільними обручками.