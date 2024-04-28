Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна здобула другу перемогу на чемпіонаті світу з хокею

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна здобула другу перемогу на чемпіонаті світу з хокею
Українці відкрили рахунок на восьмій хвилині зустрічі
фото: Федерація хокею України

Після другої перемоги Україна продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату світу-2024

Збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Українці обіграли Нідерланди з рахунком 4:0, повідомляє Федерація хокею України.

У другому матчі турніру суперниками стали Нідерланди – збірна, яку на ЧС-2023 українці обіграли з рахунком 14:2 – найбільшим на той момент за 13 років.

Українці відкрили рахунок на восьмій хвилині зустрічі. Пилип Пангелов-Юлдашев завдав удару з середньої відстані, який став гольовим.

У середині першого періоду у матчі виникла технічна пауза через проблеми з льодом. Перерва тривала майже пів години, після чого команди повернулися догравати 20-хвилинку.

Через чотири хвилини після відновлення гри Україна закинула другу шайбу, відзначився Ігор Мережко. У другому періоді Україна закинула ще одну шайбу. На 34-й хвилині Віталій Лялька віддав передачу на Віктора Захарова, який закинув шайбу під перекладину.

На старті третього періоду Україна продовжила збільшувати рахунок, з другої спроби у ворота суперника закинув шайбу Олександр Пересунько.

Після другої перемоги Україна продовжує очолювати таблицю чемпіонату світу-2024 у дивізіоні ІВ, випереджаючи і Китай, і Литву, які також здобули по дві перемоги, завдяки кращій різниці шайб.

Турнірна таблиця ЧС-2024: дивізіон ІВ

  1. Україна – 6 очок (2 матчі), 12:0 (різниця шайб)
  2. Китай – 6 (2), 10:1
  3. Литва – 6 (2), 9:1
  4. Нідерланди – 0 (1), 0:7
  5. Іспанія – 0 (1), 1:10
  6. Естонія – 0 (1), 1:14

Нагадаємо, збірна України з хокею стартувала з перемоги на чемпіонаті світу у дивізіоні ІВ. У першому турі українці обіграли Естонію з рахунком 8:0.

До слова, юнацька збірна України з хокею (U18) посіла друге місце за підсумками чемпіонату світу-2024. 

Теги: Збірна України хокей Віталій Лялька Олександр Пересунько Ігор Мережко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Команди не вперше розпочинають матч з масової бійки
У США під час хокейного матчу сталася шалена бійка (відео)
4 квiтня, 21:00
У четвертому матчі кияни закрили фінальну серію перемогою над «Кременчуком»
«Сокіл» став чемпіоном України з хокею
29 березня, 15:48
Україна зіграє на усіх великих футбольних турнірах цього літа
Україна буде представлена на всіх футбольних турнірах 2024 року. Перелік змагань
29 березня, 19:13
Олімпіада стане для Насібова другою в карʼєрі
Україна завоювала ліцензію на Олімпіаду-2024 у греко-римській боротьбі
5 квiтня, 20:08
Вперше за 10 років: жіноча збірна України вийшла на Чемпіонат Європи з гандболу
Вперше за 10 років: жіноча збірна України вийшла на Чемпіонат Європи з гандболу
8 квiтня, 00:39
Юрій Сапронов змушений був покинути студію телеканалу, де коментував тенісний матч
Мовний скандал під час трансляції тенісного матчу: відомого мецената вигнали з ефіру через російську
13 квiтня, 17:36
Українці обіграли збірну Японії
Збірна України U18 з хокею стартувала на юнацькому чемпіонаті з перемоги
14 квiтня, 23:51
Чемпіонка світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх є однією з головних надій України на Олімпіаді в Парижі
Скільки медалей здобуде Україна на Олімпійських іграх: прогноз аналітиків
17 квiтня, 14:47
Юнацька збірна України з хокею
Юнацька збірна України з хокею обіграла Австрію в заключному турі ЧС-2024
20 квiтня, 17:20

Новини

Україна здобула другу перемогу на чемпіонаті світу з хокею
Україна здобула другу перемогу на чемпіонаті світу з хокею
Українка програла третій ракетці світу на турнірі в Мадриді (відео)
Українка програла третій ракетці світу на турнірі в Мадриді (відео)
Вболівальник «Карпат» прогнав з фанатської трибуни давнього соратника Медведчука (відео)
Вболівальник «Карпат» прогнав з фанатської трибуни давнього соратника Медведчука (відео)
Україна очолила таблицю чемпіонату світу з хокею, розгромивши Естонію
Україна очолила таблицю чемпіонату світу з хокею, розгромивши Естонію
Ковтун за кілька годин виборов два «золота» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Ковтун за кілька годин виборов два «золота» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Україна здобула «срібло» на Чемпіонаті Європи з академічного веслування
Україна здобула «срібло» на Чемпіонаті Європи з академічного веслування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
51K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
46K
Кулеба назвав Путіна «політичною твариною» та пояснив, що змусить його відступити
14K
У театрі Лесі Українки «сталося жорстоке вбивство»: перші фото із прем'єри «Отелло»
7507
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6610
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч

Новини

«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Сьогодні, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Сьогодні, 05:27
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Вчора, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Вчора, 13:06

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua