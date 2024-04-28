Україна здобула другу перемогу на чемпіонаті світу з хокею

Після другої перемоги Україна продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату світу-2024

Збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Українці обіграли Нідерланди з рахунком 4:0, повідомляє Федерація хокею України.

У другому матчі турніру суперниками стали Нідерланди – збірна, яку на ЧС-2023 українці обіграли з рахунком 14:2 – найбільшим на той момент за 13 років.

Українці відкрили рахунок на восьмій хвилині зустрічі. Пилип Пангелов-Юлдашев завдав удару з середньої відстані, який став гольовим.

У середині першого періоду у матчі виникла технічна пауза через проблеми з льодом. Перерва тривала майже пів години, після чого команди повернулися догравати 20-хвилинку.

Через чотири хвилини після відновлення гри Україна закинула другу шайбу, відзначився Ігор Мережко. У другому періоді Україна закинула ще одну шайбу. На 34-й хвилині Віталій Лялька віддав передачу на Віктора Захарова, який закинув шайбу під перекладину.

На старті третього періоду Україна продовжила збільшувати рахунок, з другої спроби у ворота суперника закинув шайбу Олександр Пересунько.

Після другої перемоги Україна продовжує очолювати таблицю чемпіонату світу-2024 у дивізіоні ІВ, випереджаючи і Китай, і Литву, які також здобули по дві перемоги, завдяки кращій різниці шайб.

Турнірна таблиця ЧС-2024: дивізіон ІВ

Україна – 6 очок (2 матчі), 12:0 (різниця шайб) Китай – 6 (2), 10:1 Литва – 6 (2), 9:1 Нідерланди – 0 (1), 0:7 Іспанія – 0 (1), 1:10 Естонія – 0 (1), 1:14

Нагадаємо, збірна України з хокею стартувала з перемоги на чемпіонаті світу у дивізіоні ІВ. У першому турі українці обіграли Естонію з рахунком 8:0.

До слова, юнацька збірна України з хокею (U18) посіла друге місце за підсумками чемпіонату світу-2024.