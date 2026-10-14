Чемпіонат України з CS2 та Dota 2 уперше проведе LAN-фінал: який призовий фонд

«Український кіберспорт має не просто розвиватися, а конкурувати на світовому рівні»

Федерація кіберспорту України (UESF) на чолі з президентом Максимом Кріппою проведе п’ятий етап Чемпіонату України з CS2 та Dota 2 у новому форматі.

Уперше цього сезону найсильніші команди країни змагатимуться наживо – у LAN-фіналі перед глядачами. Крім того, турнір із CS2 стане першим в Україні рейтинговим LAN-змаганням VRS.

Чотири етапи чемпіонату вже позаду. За цей час визначилися вісім переможців у двох дисциплінах, а деякі команди зміцнили свої позиції у світовому рейтингу Valve.

П’ятий етап, який відбуватиметься з 24 жовтня по 22 листопада, поєднає онлайн-кваліфікації та групову стадію з фінальними матчами на одній сцені.

Для учасників змагань із Counter-Strike 2 цей етап матиме особливе значення. Це буде перший в Україні LAN-турнір, результати якого враховуватимуться в офіційному рейтингу Valve Regional Standings (VRS).

Завдяки цьому команди зможуть не лише поборотися за призові та трофей, а й покращити свої позиції у світовому рейтингу. Місце проведення LAN-фіналу організатори оголосять додатково.

«Український кіберспорт має не просто розвиватися, а конкурувати на світовому рівні. LAN-фінал і рейтинговий VRS-турнір із CS2 – це крок до сильнішої української сцени, де перемоги дають командам не лише титули, а й міжнародні перспективи», – зазначив Максим Кріппа, президент Федерації кіберспорту України.

Загальний призовий фонд п’ятого етапу становитиме 300 000 грн. Із них 200 000 грн розіграють команди з CS2, а ще 100 000 грн – учасники турніру з Dota 2. Призовий фонд змагань із CS2 збільшили вдвічі порівняно з попередніми етапами.