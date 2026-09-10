Фонд Гераскевича та «Меморіал» створюють онлайн-музей «Шолом пам’яті»

МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени

Онлайн-музей «Шолом пам’яті» планують завершити і презентувати 12 лютого 2027 року

Фонд Владислава Гераскевича та Платформа пам’яті «Меморіал» створюють онлайн-музей «Шолом пам’яті». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Меморіал».

«Шолом пам'яті» – це меморіальний цифровий простір, присвячений українським спортсменам, яких убила Росія. Фонд Владислава Гераскевича та платформа «Меморіал» будуть розповідати історії людей, зображених на шоломі, в якому у лютому 2026 року український скелетоніст Владислав Гераскевич вирушив на Олімпійські ігри в Мілані, і в якому йому заборонили продовжити змагання.

Сайт буде двомовним, наповнюватиметься поступово.

В основі цифрового простору – 3D-модель шолома, який створила художниця Ірина Проць, зобразивши на ньому 22 портрети спортсменів, дорослих і дітей, яких убила росія. Це полеглі захисники України та загиблі від російських обстрілів цивільні люди.

Журналісти «Меморіалу» поспілкуються з рідними, друзями, колегами загиблих спортсменів, аби розкрити їхні життєві долі, характер та внесок. Зберуть цінні фото та відео. Великі портретні тексти напишуть про тих, чиї родини дали згоду на збереження пам'яті у такому форматі.

«Ми прагнемо, щоби за цифрами втрат світ бачив справжніх людей – їхні здобутки, маленькі та великі мрії, те, що вони любили і в що вірили. Кожна історія тут – нездійснена мрія і нагадування про високу ціну боротьби України за свою свободу. Ми хочемо зберегти ці історії для спільної пам'яті», – кажуть у команді проєкту.

Сайт-музей планують завершити і презентувати 12 лютого 2027 року. Тоді мине рік, відколи через шолом із портретами загиблих українців Міжнародний олімпійський комітет відсторонив українського скелетоніста Владислава Гераскевича від змагань і позбавив акредитації на участь у зимових Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

До слова, скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував результати своїх суперників на Олімпіаді.