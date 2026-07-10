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Чигринський став головним тренером клубу з Кіпру, який належить росіянину

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Чигринський став головним тренером клубу з Кіпру, який належить росіянину
Дмитро Чигринський найкращі роки кар’єри футболіста провів у складі «Шахтаря»
фото: ФК Шахтар

Українець розпочав самостійну тренерську кар’єру

Колишній центральний захисник збірної України, а також «Шахтаря», «Барселони» та низки інших клубів Дмитро Чигринський став головним тренером клуб елітного дивізіону чемпіонату Кіпру «Красава». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу кіпрського клубу.

Контракт із 39-річним Чигринським оформлений терміном на один сезон. Раніше українець працював асистентом головного тренера у грецькому «Арісі», а кар'єру гравця завершив на початку 2025 року.

У складі «Красави» вже грають два українські футболісти – воротар Юрій Авраменко та опорний півзахисник Дмитро Мельниченко.

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Публикация от FC KRASAVA ENY (@krasavafc)

Клуб «Красава» був заснований росіянином Євгеном Савіним у 2021 році. Спочатку він виступав в нижчих лігах російського футболу, але 31 травня 2022 року Савін оголосив про переїзд клубу на Кіпр, де він викупив місцевий клуб «Іпсонас» й фактично на його основі зробив «Красаву». За підсумками сезону-2024/25 «Красава» вийшла в елітний дивізіон чемпіонату Кіпру.

Нагадаємо, український вінгер турецького «Трабзонспора» та національної збірної Олександр Зубков офіційно змінив клубну прописку, ставши гравцем грецького АЕКа. 29-річний український півзахисник уклав із новим клубом довгострокову угоду на чотири роки, яка триватиме до літа 2030 року.

За інформацією джерел, сума трансферу склала 4 мільйони євро. Також додатково передбачено бонусні виплати в розмірі 500 тисяч євро. Крім того, «Трабзонспор» зберіг за собою право на 10% від суми майбутнього перепродажу футболіста.

Теги: Дмитро Чигринський НОВИНИ ФУТБОЛУ

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