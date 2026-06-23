Мессі за один матч встановив одразу чотири рекорди і потрапив до Книги рекордів Гіннесса

В активі аргентинця найбільше голів, матчів, перемог і зіграних хвилин на чемпіонатах світу

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі у матчі другого туру Чемпіонату світу 2026 проти Австрії (2:0) оформив дубль і став володарем одразу кількох нових рекордів, які офіційно були зафіксовані Книгою рекордів Гіннесса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Завдяки двом голам Мессі довів свій бомбардирський доробок на чемпіонатах світу до 18 м'ячів і став одноосібним рекордсменом турніру. Він перевершив досягнення колишнього нападника збірної Німеччини Мірослава Клозе, який завершив кар'єру на мундіалях із 16 голами.

Які досягнення Мессі внесено до Guinness World Records:

найбільша кількість голів у фінальних частинах чемпіонатів світу – 18

найбільша кількість матчів на чемпіонатах світу – 28

найбільша кількість перемог на чемпіонатах світу – 18

найбільша кількість ігрових хвилин на чемпіонатах світу – 2489

В активі Мессі ще кілька рекордів чемпіонатів світу. Він став першим футболістом XXI століття, який забивав у шести поспіль матчах мундіалю. Раніше подібні серії вдавалося оформити лише французу Жюсту Фонтену на ЧС-1958 та бразильцю Жаїрзіньйо на турнірі 1970 року.

Також Мессі довів загальну кількість результативних дій на чемпіонатах світу до 26 (гол+ пас), перевершивши легендарний рекорд Пеле, який безпосередньо взяв участь у 21 забитому м'ячі своєї команди.

Водночас у матчі проти Австрії Мессі встановив і антирекорд мундіалю, не реалізувавши пенальті. Це третій промах Мессі з 11-метрової позначки на чемпіонатах світу і це найбільший показник в історії турніру.

Нагадаємо, нападник Ерлінг Голанд двічі забив у ворота Сенегалу на Чемпіонаті світу 2026 з футболу і повторив унікальне бомбардирське досягнення на мундіалях.