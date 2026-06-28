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ДР Конго несподівано пробилася у плейоф Чемпіонату світу з вольовою перемогою над Узбекистаном

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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ДР Конго несподівано пробилася у плейоф Чемпіонату світу з вольовою перемогою над Узбекистаном
Абдукодір Хусанов зніс Йоана Вісса в своєму штрафному майданчику
фото: EFE

«Леопарди» вперше в історії здолали основний раунд

Збірна ДР Конго здобула перемогу над національною командою Узбекистану в рамках фінального туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 у квартеті K. Про це повідомляє «Главком».

«Білі вовки» здивували активним початком поєдинку. Африканці намагалися збити запал суперника, та уникнути швидкого пропущеного не зуміли. Мозговой закинув із середньої лінії вперед, а Шомуродов елегантно перекинув м'яч над кіпером із гострого кута.

Збірна ДР Конго зуміла доволі швидко забити у відповідь. Утім, гол Бакамбу суддівська бригада не зарахувала. На старті атаки Мбуку відмахнувся від суперника та нівелював результативну атаку ще в зародку.

До кінця першої половини команди змарнували по моменту. Конголезець Вісса з перспективної позиції відправив м'яч вище воріт. А узбек Файзуллаєв ледь не відправив простріл у дальній кут воріт – Мпасі потягнув.

На початку другого тайму дві нагоди не використав Шомуродов. В обох випадках м'яч пішов над воротами. Конголезці же в затяжній атаці з кількох спроб не зуміли відправити сферу в сітку.

Перевернув матч епізод у середині 45-хвилинки. Вісса в чужому штрафному на мить випередив Хусанова та отримав удар у корпус – пенальті. До позначки підійшов сам постраждалий та впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Ще двічі підопічні Себастьєна Десабра забили під завісу поєдинку. Спершу Маєле після рикошету відправив м'яч у кут із меж штрафного. А в доданий арбітром час Вісса отримав передачу Елії, змістився на межу штрафного та ефектно закрутив у дальній – 3:1 у підсумку.

Ця перемога дозволила збірній ДР Конго здолати груповий етап. Африканці набрали чотири очки та мають позитивну різницю забитих і пропущених м'ячів. У рейтингу третіх команд «леопарди» опинилися нагорі списку та заслужено вийшли в 1/16 фіналу Кубка світу.

Повну версію матчу дивіться тут:
https://megogo.net/ua/sport/28032386-dr-konho-uzbekystan.html

Чемпіонат світу 2026. Група K

ДР Конго – Узбекистан – 3:1

  • Голи: Вісса, 68 (пенальті), 90+1, Маєле, 78 – Шомуродов, 10

Standings provided by Sofascore

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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