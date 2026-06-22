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Мессі став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мессі став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів світу з футболу
Мессі є одноосібним лідером списку найкращих бомбардирів Чемпіонату світу 2026
фото: Getty Images

Мессі відзначився історичним забитим м'ячем у матчі другого туру групового етапу мундіалю у грі проти Австрії

Нападник збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Мессі відзначився забитим м'ячем у матчі другого туру групового етапу мундіалю у грі проти Австрії.

Аргентинець відзначився на 38-й хвилині гри. Для Мессі цей гол став 17-м на світових першостях.

У списку найкращих бомбардирів він обійшов ексфорварда збірної Німеччини Мирослава Клозе (16), котрий був лідером цього рейтингу з 2014 року.

Аргентинець також є одноосібним лідером списку найкращих бомбардирів Чемпіонату світу 2026 з чотирма голами.

38-річний Мессі виступає за клуб північноамериканської MLS «Інтер Маямі» з 2023 року. Аргентинець також грав за французький «Парі Сен-Жермен» та іспанську «Барселону», у складі якої чотири рази виграв Лігу чемпіонів.

Мессі є чемпіоном світу (2022 рік), срібним призером світової першості (2014 рік ), олімпійським чемпіоном (2008 рік) та дворазовим володарем Кубка Америки (2021, 2024 рік).

Мессі належить рекорд за кількістю здобутих «Золотих м'ячів» (8).

Нагадаємо, збірна Японії впевнено переграла Туніс на груповому етапі Кубка світу. Дубль оформив форвард Уеда. По голу в свій актив записали хавбек Камада та вінгер Дзюня Іто.

Як повідомлялося, збірна Німеччини оформила вольову перемогу над Кот-д'Івуаром. Команда Юліана Нагельсманна забила двічі в другому таймі. Героєм став нападник Ундав із дублем.

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Теги: Мирослав Клозе НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі чемпіонат світу ЧС-2026

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