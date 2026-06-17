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Австрія стартувала на Чемпіонаті світу 2026 з непростої перемоги над Йорданією

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Австрія стартувала на Чемпіонаті світу 2026 з непростої перемоги над Йорданією
Австрія і Йорданія зіграли свій стартовий матч на ЧС-2026
фото: Getty Images

У групі J зіграли матчі першого туру

Збірна Австрії обіграла Йорданію (3:1) у стартовому матчі групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

В першому таймі гра була цілковито рівною. Більше моментів створили йорданці, однак гол забила Австрія. Вже на 2-й хвилині команда з Азії могла відкрити рахунок – під час контратаки Ат-Тамарі віддав на Хаддада, але той не влучив у ближній ударом низом. Згодом голкіпер Австрії Александер Шлагер врятував свою команду, дотягнувшись під поперечиною до удару Фахурі.

На 21-й хвилині Австрія вийшла вперед. Після передачі Ксавера Шлагера з лівого флангу Шмід завдав гарматного пострілу у дальній верхній кут. Йорданія могла одразу відігратися, однак м'яч влучив у поперечину після удару головою від Ольвана. Пізніше той же Ольван потужно пробив – Шлагер парирував, а Тамарі не пустили до порожніх воріт на добивання.

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Йорданці агресивно розпочали другий тайм і швидко відігралися. Равабде перехопив м’яч, віддав на хід Ольвану, а той зайшов до штрафного і влучно закрутив у дальній кут.

Австрійці пішли забивати другий і спочатку захисники заблокували удар Чуквуемеки, але невдовзі Арнаутовіч таки вивів європейців вперед. Втім гол скасували через те, що Пош підіграв собі рукою. Австрія не знітилась і все ж забила другий. Аль-Араб на ближній стійці невдало зіграв головою після подачі з кутового й спрямував м'яч у кут власних воріт.

Наприкінці матчу Арнаутовіч міг закривати усі питання, але не зміг переграти воротаря йорданців. У азійської збірної також був шанс – Азайзе небезпечно пробив повз стійку. На 10-й компенсованій хвилині Австрія заробила пенальті, який реалізував Арнаутовіч. У підсумку непроста перемога Австрії – 3:1.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група J. 1-й тур

Австрія – Йорданія 3:1

  •  Голи: Шмід, 21, Аль-Араб, 76 (автогол), Арнаутовіч, 90+12 (пен.) – Ольван, 50
Standings provided by Sofascore

 

Нагадаємо, хет-трик Ліонеля Мессі допоміг Аргентині розгромити Алжир (3:0) на старті Чемпіонату світу 2026.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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