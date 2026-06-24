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У канадському Ванкувері під час Чемпіонату світу знизився рівень злочинності

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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У канадському Ванкувері під час Чемпіонату світу знизився рівень злочинності
Ванкувер приймає сім матчів Чемпіонату світу, у тому числі дві гри плейоф
фото: Getty Images

Однією з причин затримання гостей мундіалю у Ванкувері є вживання алкоголю у громадських місцях

Поліція канадського Ванкувера повідомила про зниження рівня злочинності, чому сприяє дуже позитивна атмосфера на вулицях мегаполісу. Про це інформує «Главком» з посиланням на TSN.

З посиланням на дані місцевої поліції зазначається, що, зокрема, у дні проведення ігор 14, 19 та 22 червня правоохоронці за різні правопорушення затримали менше ніж 20 осіб.

«Це менше, ніж у звичайний вечір суботи», – уточнив представник поліції Адам Дональдсон.

Він додав, що «атмосфера на вулицях міста залишається дуже доброзичливою та позитивною, незважаючи на велике скупчення людей».

Однією з причин затримання гостей мундіалю є вживання алкоголю у громадських місцях, що заборонено місцевими законами.

Загалом Ванкувер приймає сім матчів Чемпіонату світу, у тому числі дві гри плейоф.

Нагадаємо, збірна Колумбії обіграла ДР Конго (1:0) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 і гарантувала собі путівку до наступного раунду змагань.

Як повідомлялося, після матчів другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу до 1/16 фіналу вже вийшли сім збірних: Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія та Колумбія. Усі ці збірні набрали по 6 очок у своїх групах.

П'ять збірних – Гаїті, Туреччина, Туніс, Йорданія та Панама – втратили шанси на вихід до 1/16 фіналу, програвши стартові дві зустрічі.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на шести чемпіонатах світу. Легендарний португалець відзначався бодай одним забитим голом на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роках.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Канада ЧС-2026 чемпіонат світу

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