Київський футбольний клуб прокоментував чутки про вручення повісток гравцям команди

На цей час жодному з гравців команди не надходили повістки

Сьогодні в мережі поширювалася інформація про групову повістку на 25 осіб у ФК "Оболонь" Київ, проте це інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє Футбольний клуб «Оболонь» Київ.

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«Повідомляємо про те, що на цей час жодному з гравців команди не надходили повістки. Адже всі військовозобовʼязані працівники клубу дотримуються Законів України про «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обовʼязок і військову службу», – повідомили в клубі.

За відомостями пресслужби, у ФК «Оболонь» Київ дотримуються вимог законодавства, зокрема, порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України №1487 щодо організації та проведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. В даний час проводиться перевірка військового обліку військовозобов’язаних працівників, призовників та резервістів.

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«ФК «Оболонь» Київ згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року №76 отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки. Відповідно футболісти клубу, які є військовозобовʼязаними отримали бронювання на період мобілізації», – пояснили в клубі.

Як повідомлялося, близько 25 футболістів клубу «Оболонь» української Прем'єр-ліги отримали повістки від військкомату.

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