Матч «Минай» – «Динамо» через тривогу буде дограний вже у 2024 році

Через відсутність освітлення на стадіоні «Миная» делегат матчу після наради з гравцями вирішив перенести гру

Матч 16-го туру Української Премʼєр-Ліги «Минай» – «Динамо» не відбудеться 3 грудня.

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Гра була запланована на 13.00. Вона розпочалася вчасно, але вже на другій хвилині була призупинена через повітряну тривогу.

О 14.39 повітряна тривога закінчилася, але гра не буде відновлена.

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Команди не чекали відбою, бо через відсутність освітлення на стадіоні «Миная» делегат матчу після наради з гравцями вирішив перенести гру.

Тож команди дограють цей матч вже навесні.

Варто зазначити, що «Минай» хотів дограти матч сьогодні, але кияни відмовилися.

Таким чином станом на сьогодні київський клуб провів лише 12 матчів з 16 турів Української Премʼєр-Ліги.

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Нагадаємо, з 13:02 до 14:39 в Україні тривала масштабна повітряна тривога через зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

До слова, триває 648-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнення.