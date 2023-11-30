«Зоря» розгромно поступилася бельгійському «Генту»

Зазнавши поразки, «Зоря» втратила шанси на вихід з групи

«Зоря» зазнала третьої поспіль поразки на груповому етапі Ліги конференцій. У п'ятому турі луганська команда на виїзді розгромно поступилась «Генту» – 1:4.

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«Зоря» стартувала у Лізі конференцій з домашньої нічиєї проти «Гента» (1:1) та гостьової перемоги над «Брейдабліком» (1:0), однак у спарених турах двічі поступилась «Маккабі» з Тель-Авіва (1:3 і 2:3), опустившись на третє місце в групі.

Після поразки «Брейдабліка» від «Маккабі» (1:2) у п'ятому турі «Зоря» гарантувала собі третє місце в квартеті. Втім, щоб зберегти шанси на вихід у плей-оф, українській команді у другому матчі з «Гентом» потрібна була лише перемога.

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На 20-й хвилині, після обрізки у центрі поля від луганців, форвард «Гента» Малік Фофана пробіг від центрального кола до лінії штрафного майданчику та виконав влучний удар по воротах у дальній нижній кут.

На старті другого тайму захисник бельгійців Ноа Фадіга отримав передачу на правому фланзі та виконав простріл – м'яч рикошетом від гравця «Зорі» Арсенія Батагова пролетів поміж ніг голкіпера Микити Турбаєвського та опинився у сітці.

Невдовзі Фадіга скористався невдалою грою захисника Ігора Снурніцина та виконав навіс в район одинадцятиметрової позначки, де форвард Гіфт Орбан опинився один без опіки та спокійно реалізував момент.

На 75-й хвилині «Гент» забив учетверте: захисник Цуйосі Ватанабе перехопив м'яч, віддав пас на форварда Уго Кейперса, а той в один дотик переправив на хавбека Омрі Гендельмана, який переграв Турбаєвського.

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Наприкінці зустрічі «Зоря» відіграла один гол: захисник Денис Нагнойний влучно пробив з-за меж штрафного у правий нижній кут воріт. У підсумку 4:1 – розгромна перемога «Гента».

Ліга конференцій. Груповий етап, п'ятий тур

«Гент» (Бельгія) – «Зоря» (Україна) 4:1

Голи: Фофана, 20, Батагов, 49 (автогол), Орбан, 55, Гендельман, 75 – Нагнойний, 82

Зазнавши поразки, «Зоря» втратила шанси на вихід з групи. «Гент» набрав 13 очок та вийшов на перше місце, яке спробує захистити в матчі останнього туру з «Маккабі».

Свій останній матч у єврокубках у цьому сезоні «Зоря» проведе 14 грудня – на номінально домашньому полі зіграє з «Брейдабліком».

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Після цього останнім учасником євротурнірів від України залишиться «Шахтар», який грає в Лізі чемпіонів і вже гарантував собі єврокубкову весну.

Група В. Турнірна таблиця

«Гент» (Бельгія) – 13 очок (п’ять матчів), 15:4 різниця голів

«Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль) – 12 (5), 11:8

«Зоря» (Україна) – 4 (5), 6:11

«Брейдаблік» (Ісландія) – 0 (5), 5:14

Нагадаємо, донецький «Шахтар» здобув третю перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів. У п'ятому турі «гірники» з рахунком 1:0 обіграли «Антверпен».

До матчу проти бельгійської команди «Шахтар» підходив у статусі третьої команди групи Н. Перед цим поєдинком з шістьма очками підопічні Маріно Пушича поступалися «Барселоні» та «Порту», які мали по дев'ять балів, але зберігали шанси на плей-оф Ліги чемпіонів.

До слова, «Шахтар» вперше за 15 років обіграв «Барселону». «Шахтар» перервав серію із чотирьох поразок поспіль від «Барселони». Востаннє українська команда перемагала каталонців у грудні 2008 року – 3:2 в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів.