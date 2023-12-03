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Стала відома причина пікантного конфузу під час жеребкування Євро-2024

Христина Жиренко
glavcom.ua
Стала відома причина пікантного конфузу під час жеребкування Євро-2024
Пранкер сховав мобільний телефон у залі, де планувалося проведення жеребкування

Глядачам, які дивилися трансляцію жеребкування, довелося слухати звуки жіночих стогонів

Пранкер Деніел Джарвіс визнав себе причетним до втручання у хід церемонії жеребкування чемпіонату Європи з футболу.

Відео розіграшу Джарвіс, відомий під ніком Jarvo69, виклав на своєму YouTube-каналі.

У Гамбурзі в суботу, 2 грудня, пройшло жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2024 року. Під час жеребкування було чути гучний жіночий стогін. Церемонія не була перервана, ведучі жеребкування продовжили роботу з посмішками на обличчях. Відповідальність за те, що трапилося, взяв на себе Джарвіс.

Перед жеребкуванням пранкер сховав мобільний телефон у залі, де планувалося проведення жеребкування. На дзвінок він встановив жіночі стогони. Під час проведення жеребкування Jarvo69 дзвонив на захований телефон.

Нагадаємо, збірна України також отримала потенційних суперників у фінальному турнірі Євро-2024.

Команда Сергія Реброва, як можливий переможець плейоф відбору Шляху В, була посіяна з останнього четвертого кошика та потрапила до групи E, де може зіграти проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Фінальний турнір Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини.

Теги: жеребкування НОВИНИ ФУТБОЛУ

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