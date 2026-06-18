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«Харківські Соколи» підсилилися капітаном «Київ-Баскета»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Харківські Соколи» підсилилися капітаном «Київ-Баскета»
Клевзуник в новому клубу буде виступати під номером 12

У минулому сезоні Клевзуник в статусі капітана «Київ-Баскета» підняв над головою Кубок України

«Харківські Соколи» оголосили, що в наступному сезоні за команду виступатиме Денис Клевзуник – один із ключових виконавців «Київ-Баскета» останніх двох років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Клевзуник в новому клубу буде виступати під номером 12.

У минулому сезоні Клевзуник в статусі капітана «Київ-Баскета» підняв над головою Кубок України та допоміг клубу здобути срібні нагороди Суперліги. Він потрапив одразу до двох символічних збірних – Кубка України та сезону Суперліги.

У Суперлізі з показниками 14.7 очок, 6.5 підбирань та 1.8 результативні передачі за матч у середньому Денис увійшов до десятки найефективніших гравців минулого сезону.

«Денис Клевзуник – один із найстабільніших баскетболістів української Суперліги та справжній боєць, який віддає себе грі без залишку. Його характер, жага до боротьби та вміння вести команду за собою стали визначальними факторами у нашому бажанні запросити Дениса до Харківських Соколів», – прокоментував підписання головний тренер «Харківських Соколів» Дмитро Забірченко.

Раніше «Харківські Соколи» оголосили про продовження контракту з Вадимом Заплотинським.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол Суперліга

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