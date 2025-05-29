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Депутатка Держдуми влаштувала істерику через вчинок литовських плавців

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Депутатка Держдуми влаштувала істерику через вчинок литовських плавців
Журова обурив вчинок литовських плавців

Журова згадала про русофобію

Депутат Держдуми РФ та олімпійська чемпіонка Світлана Журова істерично відреагувала на відмову литовських спортсменів вийти на церемонію нагородження разом з росіянами. Про це повідомляє «Главком».

Журова у розмові з російськими пропагандистами назвала русофобією вчинок литовських плавців, які відмовилися підніматися на п'єдестал пошани разом із росіянами на Всесвітніх іграх ветеранів спорту на Тайвані. 

«Це русофобія, що триває. Подібні ситуації вже давно не дивують. Латишам, наприклад, взагалі не можна змагатися з росіянами – хіба це країна про спорт? Це продовжуватиметься, вони набирають очки у себе в країні. Вони продовжують демонструвати це, щоб росіян не допускали до змагань. Спеціально показують, мовляв, не надумайте пускати росіян, подивіться, чим це закінчиться», – сказала Журова.

Нагадаємо, литовські плавці відмовилися стояти на п'єдесталі з росіянами на змаганнях у Тайбеї

У столиці Тайваню з 17 по 30 травня відбуваються Всесвітні ігри ветеранів спорту (World Masters Games).

Після естафети, де росіяни виступили під прапором країни-агресора, литовські спортсмени відмовилися стояти поряд на п'єдесталі з ними та робити спільне фото. Пізніше вони вийшли на подіум окремо, щоб отримати нагороди.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: Державна Дума плавання

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