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Дев'ять країн ЄС пропонують позбавити МОК фінансування через скандальне рішення щодо Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Дев'ять країн ЄС пропонують позбавити МОК фінансування через скандальне рішення щодо Росії
Виконком МОК рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях

Ініціатором звернення виступила Естонія

Дев'ять країн ЄС звернулися до Європейської комісії з пропозицією виключити Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та міжнародні федерації, які допускають росіян та білорусів на міжнародні змагання, із програм фінансування Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Ініціатором звернення виступила Естонія. До неї приєдналися Данія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія, Фінляндія та Швеція.

Крім того, ці країни ЄС запропонували переглянути участь цих спортивних федерацій у майбутніх обговореннях та заходах, пов'язаних із розвитком спорту у Європі.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: Европейский союз МОК спорт

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