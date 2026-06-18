Чи допоможе МОК відновлювати Лавру після атаки Росії? Відповідь організації

МОК відповів на запит «Главкома»

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відповів на запит «Главкома» щодо його можливої участі у відновленні пошкодженої російською атакою Києво-Печерської лаври.

Питання МОК щодо відновлення Києво-Печерської лаври

У 2019 році Міжнародний олімпійський комітет висловив готовність виділити €500 тис. на відновлення собору Паризької Богоматері, який серйозно постраждав внаслідок пожежі.

Тож «Главком» поцікавився у МОК, чи готовий він також долучитися і до відновлення пошкодженої російською атакою Києво-Печерської лаври.

Відповідь МОК на запит

«На жаль, сучасний світ потерпає від надто великої кількості війн та конфліктів, які безпосередньо впливають на життя мільйонів людей та завдають значної шкоди інфраструктурі, зокрема спортивній. Оскільки МОК є спортивною організацією, він зосереджує свої ресурси там, де може мати найбільший вплив: підтримка спортсменів та олімпійської спільноти через спорт.

З 2022 року МОК очолює підтримку Олімпійського руху української олімпійської спільноти, зокрема через спеціальний Фонд солідарності, який допоміг близько 3 тисячам українських спортсменів та тренерів продовжувати тренуватися, кваліфікуватися та брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі та зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані.

Ця підтримка продовжується для підготовки їхніх спортсменів до майбутніх Юнацьких Олімпійських ігор Дакар-2026 та Олімпійських ігор 2028 року.

Як тільки ситуація дозволить, МОК активно співпрацюватиме з НОК України та міжнародними федераціями, щоб визначити, де ми можемо найкраще підтримати зусилля з реконструкції спортивної інфраструктури в Україні, та продовжувати нашу підтримку української олімпійської спільноти», – йдеться у відповіді МОК.

Нагадаємо, 15 червня Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, у столиці після ліквідації першочергових наслідків нещодавнього ворожого обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», відкритий для відвідувачів від 17 червня.