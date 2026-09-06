«Динамо» не змогло дотиснути ЛНЗ у Прем'єр-лізі після фіаско з «Буковиною»

«Біло-сині» не довели справу до забитих м'ячів

Столичний гранд знову втратив очки в чемпіонаті України

Київське «Динамо» розписало нічию з черкаським ЛНЗ (0:0) у 5-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Обидва колективи посередньо розпочали сезон. Зокрема, і «Динамо», і ЛНЗ програли в минулому турі УПЛ. «Біло-сині» зазнали фіаско в Чернівцях від «Буковини» (0:3). Перед цим столичний гранд здобув непросту перемогу над ковалівським «Колосом» (2:1). Забиті м'ячі оформили форвард Пономаренко та хавбек Бражко.

Натомість черкасці минулого тижня вдома програли рівненському «Вересу» (0:1). Поєдинок затягнувся майже на сім годин через повітряні тривоги, а пропустили «насінники» в доданий час. У позаминулому турі ЛНЗ переграв одеський «Чорноморець» (2:0). Голами відзначилися нападник Кравчук і півзахисник Таллес.

Перебіг подій

«Біло-сині» взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Натомість підопічні Віталія Пономарьова вирішили грати другим номером. У такій диспозиції перших моментів довелося зачекати до кінцівки першого тайму.

Спершу Лонвейк із кількох метрів не зумів переправити м'яч у ворота ЛНЗ після передачі Кабаєва. А згодом нідерландець з відскоку пробив над воротами після спроби Ярмоленка. Останній у підкаті не зміг замкнути простріл Пономаренка.

На старті другої половини «Динамо» підняло темп. Ось Ледвій парирував удар Рубчинського низом. Далі Кендзьора головою пробив повз ворота. У відповідь Кузик перевірив пильність Бущана пострілом під поперечину.

Столичний гранд продовжив тиснути. Голкіпер впорався з дальнім ударом Ярмоленка. Пономаренко навіть відправив м'яч у сітку та встиг відсвяткувати взяття воріт, але після втручання VAR гол скасували через офсайд. А постріл Кабаєва здалеку з-під поперечини витягнув Ледвій.

Фінальний штурм «Динамо» не вдався. Команда Ігоря Костюка в останні хвилини не змогла створити реальні моменти та змушена була вдовольнитися нічиєю. Як наслідок, обидві команди залишилися у середині турнірної таблиці. Столичний гранд набрав сім, а «насінники» – п'ять пунктів.

Українська Прем'єр-ліга. П'ятий тур

«Динамо» – ЛНЗ – 0:0

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До слова, одеський «Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» із Києва в УПЛ. Матч завершився без голів. Столичні «лелеки» звели внічию усі поєдинки сезону.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в Прем'єр-лізі. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.