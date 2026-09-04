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«Динамо» оформило перехід ексворотаря збірної України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» оформило перехід ексворотаря збірної України
Георгій Бущан повернувся в рідний клуб
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд повернув у команду власного вихованця

Голкіпер Георгій Бущан змінив житомирське «Полісся» на київське «Динамо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Біло-сині» орендували досвідченого воротаря. Угода розрахована до кінця нинішнього сезону. Бущан повернувся в «Динамо» після півторарічної паузи.

Страж воріт виховувався в академії столичного гранда. У першій команді «біло-синіх» він дебютував у сезоні 2017/18. Основним кіпером «Динамо» Бущан став у кампанії 2019/20. Тоді ж дебютував у збірній України та був «першим номером» на Євро-2020.

У січні 2025 року столичний гранд продав свого вихованця в аравійський «Аль-Шабаб» за 3 млн євро. Через півроку він повернувся на батьківщину на запрошення житомирського «Полісся». У команді Руслана Ротаня став дублером Євгена Волинця.

Бущан у нинішньому сезоні зіграв п'ять поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив дев'ять м'ячів. Зберегти ворота на замку голкіперу не вдалося в жодному з матчів. «Динамо» повернуло ветерана через травму основного воротаря Руслана Нещерета.

До слова, раніше «Динамо» з помилками Суркіса сенсаційно програло «Буковині» в Прем'єр-лізі. Спершу кіпер не впорався з пресингом чернівчан. А на старті другого тайму він випустив м'яч за лінію воріт після верхової боротьби.

Нагадаємо, черкаський ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» з Рівного в УПЛ. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

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