Французька футбольна федерація обрала дату презентації нового тренера – ЗМІ

Зінедін Зідан за крок від повернення до роботи

«Триколірні» незабаром матимуть нового керманича

Національна команда Франції отримає головного тренера 28 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Замість Дідьє Дешама з французькою збірною працюватиме Зінедін Зідан. Найімовірніше, титулований фахівець підпише контракт на чотири роки. Він готуватиме «триколірних» до Євро-2028 та Чемпіонату світу 2030.

Штаб Зідана збираються сформувати в серпні. Асистентами головного тренера стануть Давід Беттоні та Хаміду Мсаїді, які же працювали з ним раніше. Також у помічники новому керманичу сватають тренера з фізпідготовки Грегорі Дюпона та двох колишніх партнерів Зідана в національній команді – Фаб'єна Бартеза та Бернара Діомеда.

Дебютуватиме на новій посаді Зідан у вересні. Восени збірна Франції розпочне виступи в черговому сезоні Ліги націй. Суперниками «триколірних» у групі 1 Дивізіону A будуть національні команди Туреччини, Італії та Бельгії.

Зінедін Зідан як футболіст збірної Франції

У національній команді півзахисник дебютував у серпні 1994 року. Учасник трьох чемпіонатів Європи (1996, 2000, 2004 роки) та трьох Кубків світу (1998, 2002, 2006 роки).

Був лідером команди, коли Франція тріумфувала на ЧС-1998 і Євро-2000. Зокрема, у фіналі переможного Мундіалю оформив дубль у ворота збірної Бразилії (3:0).

Останнім турніром у кар'єрі Зідана став Чемпіонат світу 2006. У фіналі того Мундіалю він отримав червону картку за удар італійця Марко Матерацці в неігровому епізоді.

Тренерська кар'єра Зінедіна Зідана

Перед сезоном 2014/15 француз прийняв резервну команду «Реала» – «Кастілью». Попрацював із дублем «вершкових» до січня 2016 року.

Тоді вперше очолив «Реал». Працював із іспанським грандом до кінця сезону 2017/18. Вдруге очолив «галактікос» у березні 2019-го та тренував команду до кінця кампанії 2020/21.

На чолі «Реала» виграв два титули Ла Ліги, два Суперкубки Іспанії, тричі тріумфував у Лізі чемпіонів. Також Зідан-тренер здобув два Суперкубки УЄФА та двічі виграв Клубний чемпіонат світу.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.